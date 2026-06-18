Izziņoti "Spēlmaņu nakts" 2025./2026. sezonas nominanti
“Spēlmaņu nakts” žūrijas komisija, kuras sastāvā ir deviņi nozares profesionāļi, 2025./2026. gada sezonā no 2025. gada 1. augusta līdz 2026. gada 15. jūnijam noskatījās un izvērtēja 108 profesionālā teātra jauniestudējumus.
Latvijas Teātra darbinieku savienība (LTDS) sadarbībā ar Latvijas profesionālajiem teātriem, Kultūras ministriju, Borisa un Ināras Teterevu fondu un Rīgas valstspilsētas pašvaldību “Spēlmaņu nakts” pasākumu kopumu organizē 33. reizi.
“SPĒLMAŅU NAKTS” NOMINANTI 2025./2026. GADA SEZONĀ:
Gada lielās formas izrāde
“Dons Kihots” (Jaunais Rīgas teātris, režisors Ādolfs Šapiro)
“Freimanis” (Liepājas teātris, režisors Mārtiņš Kalita)
“Mēdeja” (Valmieras teātris, režisors Reinis Suhanovs)
“Orākuls” (Dailes teātris, režisors Lukašs Tvarkovskis)
“Pirmavots” (Dailes teātris, režisors Viesturs Kairišs)
Gada mazās formas izrāde
“Atbalss Aija” (Latvijas Nacionālais teātris, režisors Regnārs Vaivars)
“Ods” (Latvijas Nacionālais teātris, režisors Matīss Budovskis)
“Parasta pirmdiena” (Liepājas teātris, režisors Valters Sīlis)
“Šaubas” (Valmieras teātris, režisors Toms Treinis)
“Vecajo kults” (Dirty Deal Teatro, autores Iveta Pole, Katrīna Neiburga)
Gada izrāde bērniem un/ vai jauniešiem
“Bastardi” (Latvijas Nacionālais teātris, režisors Matīss Kaža)
“Deju nācija” (Liepājas teātris, režisore Paula Pļavniece)
“Mazais cilvēks” (Valmieras teātris, režisors Toms Treinis)
“Oskars un lietas” (Latvijas Leļļu teātris, režisore Paula Pļavniece)
“Pasaulē lielākais spēks” (Liepājas teātris, režisore Kristīne Brīniņa)
Gada režisors
Viesturs Kairišs (“Pirmavots”, Dailes teātris)
Mārtiņš Kalita (“Freimanis”, Liepājas teātris)
Valters Sīlis (“Parasta pirmdiena”, Liepājas teātris)
Ādolfs Šapiro (“Dons Kihots”, Jaunais Rīgas teātris)
Regnārs Vaivars (“Atbalss Aija”, Latvijas Nacionālais teātris)
Gada jaundarbs dramaturģijā vai izrādes scenārijs, teātra teksts
“Bolderāja”, autore Justīne Kļava (Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris)
“Ods”, autors Andris Kalnozols (Latvijas Nacionālais teātris)
“Orākuls”, autore Anka Herbuta (Dailes teātris)
“Parasta pirmdiena”, autori Sandis Pēcis, Anete Rimkus, Edgars Ozoliņš, Laura Jeruma, Kārlis Ērglis, Karīna Tatarinova (Liepājas teātris)
“Rīkojums Nr. 2”, autors Matīss Gricmanis (Dailes teātris)
Gada aktrise
Agnese Jēkabsone (Liene Raudupiete izrādē “Trīs bēres un divas kāzas”, Liepājas teātris)
Ilze Ķuzule-Skrastiņa (Dominika Frankona izrādē “Pirmavots”, Dailes teātris)
Jūlija Ļaha (Hekube izrādē “Hekube”, Daugavpils teātris)
Māra Mennika (Māsa Aloīzija Bovjēra izrādē “Šaubas”, Valmieras teātris)
Laura Siliņa (Aija izrādē “Atbalss Aija”, Latvijas Nacionālais teātris)
Gada aktieris
Gundars Āboliņš (Sančo Pansa izrādē “Dons Kihots”, Jaunais Rīgas teātris)
Ģirts Krūmiņš (Roalds Dāls izrādē “Milzis”, Dailes teātris)
Mārtiņš Meiers (Alans Tjūrings izrādē “Orākuls”, Dailes teātris)
Kārlis Reijers (Aksels izrādē “Ods”, Latvijas Nacionālais teātris)
Valts Skuja (Freimanis izrādē “Freimanis”, Liepājas teātris)
Gada aktrise otrā plāna lomā
Jana Herbsta (Ilze Viņķele izrādē “Rīkojums Nr. 2”, Dailes teātris)
Lāsma Kugrēna (lomas izrādē “Egles stāsti”, Latvijas Nacionālais teātris)
Ieva Puķe (Millera kundze izrādē “Šaubas”, Valmieras teātris)
Elīna Vāne (Tomuļu māte izrādē “Skroderdienas Silmačos”, Valmieras teātris)
Madara Viļčuka (Pirmavots izrādē “Pirmavots”, Dailes teātris)
Gada aktieris otrā plāna lomā
Romāns Bargais (Juris izrādē “Atbalss Aija”, Latvijas Nacionālais teātris)
Rolands Beķeris (Ingars Gudermanis, Guntars Račs (Boss), Ināra Freimane izrādē “Freimanis”, Liepājas teātris)
Raimonds Celms (Ģirts izrādē “Ods”, Latvijas Nacionālais teātris)
Kaspars Dumburs (Robis izrādē “Rīkojums Nr. 2”, Dailes teātris)
Lauris Dzelzītis (Aivars Lembergs izrādē “Rīkojums Nr. 2”, Dailes teātris)
Gada jaunais skatuves mākslinieks
Gusts Ābele (režija izrādē “Klusums un troksnis”, Latvijas Nacionālais teātris)
Tomass Ralfs Ābolkalns (Džei Dī izrādē “Telma un Luīze”, Valmieras teātris)
Elīna Bartkeviča (Mērija izrādē “Konemāras galvaskauss”, Rēzeknes teātris Joriks sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju)
Agate Marija Bukša (Īva Heringtone izrādē “Viss par Ievu”, Latvijas Nacionālais teātris)
Tatjana Gurēviča (Marianna izrādē “Zvaigznāji”, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris)
Adriāns Toms Kulpe (scenogrāfija izrādē “Bolderāja”, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris)
Matīss Kučinskis (Niks Pērle izrādē “Bastardi”, Latvijas Nacionālais teātris)
Elizabete Milta (Laura Vingfilda izrādē “Stikla zvērnīca”, Valmieras teātris)
Gada scenogrāfs
Reinis Dzudzilo (“Pirmavots”, Dailes teātris)
Kristaps Kramiņš (“Mazais cilvēks”, Valmieras teātris)
Monika Korpa (“Mēdeja”, Valmieras teātris)
Valters Kristbergs (“Atbalss Aija”, Latvijas Nacionālais teātris)
Mārtiņš Vilkārsis (“Dons Kihots”, Jaunais Rīgas teātris)
Gada jaundarbs mūzikā vai muzikālais noformējums
Ēriks Ešenvalds (“Indulis un Ārija”, Latvijas Nacionālais teātris)
Edgars Mākens (“Ods”, Latvijas Nacionālais teātris)
Jēkabs Nīmanis (“Mēdeja”, Valmieras teātris)
Jānis Šipkēvics (Shipsea) (“Sēnes”, Latvijas Leļļu teātris)
Juris Vaivods (“Pirmavots”, Dailes teātris)
Gada gaismu mākslinieks
Niks Cipruss (“Ods”, Latvijas Nacionālais teātris)
Niks Cipruss (“Pirmavots”, Dailes teātris)
Mārtiņš Feldmanis (“Trīs bēres un divas kāzas”, Liepājas teātris)
Oskars Pauliņš (“Mēdeja”, Valmieras teātris)
Lienīte Slišāne (“Atbalss Aija”, Latvijas Nacionālais teātris)
Gada kostīmu mākslinieks
Madara Botmane (“Atbalss Aija”, Latvijas Nacionālais teātris)
Pamela Butāne (“Sēnes”, Latvijas Leļļu teātris)
Jana Čivžele (“Docentes”, Jaunais Rīgas teātris)
Monika Korpa (“Mēdeja”, Valmieras teātris)
Fjodors Podgornijs (“Bohēma”, Latvijas Nacionālā opera un balets)
Gada video mākslinieks
Jakubs Lehs (“Orākuls”, Dailes teātris)
Jakubs Lehs (“Sapņu novele”, Dailes teātris)
Valters Vuciņš (“Freimanis”, Liepājas teātris)
Zane Zelmene (“Dalī auss”, Latvijas Kultūras akadēmija)
Toms Zeļģis (“Indrāni”, Jaunais Rīgas teātris)
Gada horeogrāfs vai kustību mākslinieks
Kristīne Brīniņa (“Deju nācija”, Liepājas teātris)
Kristīne Brīniņa (“Kas var būt labāks par šo?”, Liepājas teātris)
Rūdolfs Gediņš (“Sēri krāca ūdens viļņi”, teātra trupa Kvadrifrons)
Linda Mīļā (“Mazais cilvēks”, Valmieras teātris)
Jiri Naels (“Pirmavots”, Dailes teātris)
Gada baleta mākslinieks (horeogrāfs vai izpildītājs)
Jūlija Brauere (Esmeralda baleta izrādē “Esmeralda”, Latvijas Nacionālā opera un balets)
Amirs Dodarhodžajevs (Bazils baleta izrādē “Dons Kihots”, Latvijas Nacionālā opera un balets)
Emma Lagūna (Diāna - Pas de deux (Diāna un Akteons) baleta izrādē “Esmeralda”, Latvijas Nacionālā opera un balets)
Paula Lieldidža–Kolbina (Rozita baleta izrādē “Dons Kihots”, Latvijas Nacionālā opera un balets)
Alisa Tomkoviča (Dusmīgā baleta izrādē “Koncerts (jeb Briesmas ikvienam). Kaktusi”, Latvijas Nacionālā opera un balets)
Žūrijas komisijā strādā:
1. Atis Rozentāls, žūrijas komisijas priekšsēdētājs, teātra kritiķis, laikraksta “Diena” žurnālists;
2. Ingrīda Vilkārse, žūrijas priekšsēdētājas vietniece, teātra kritiķe un zinātniece;
3. Zane Radzobe, teātra kritiķe un zinātniece, LU ESZF docente un LKA KMI pētniece;
4. Jānis Siliņš, LKA profesors, E.Smiļģa Teātra muzeja vadītājs un teātra vēsturnieks;
5. Kitija Balcere, teātra kritiķe, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece;
6. Ilze Kļaviņa, teātra kritiķe un teātra pētniece;
7. Sandra Krastiņa, māksliniece;
8. Uģis Segliņš, psihodrāmas speciālists;
9. Armands Znotiņš, mūzikas kritiķis.
Gada balvu teātrī “Spēlmaņu nakts” organizē Latvijas Teātra darbinieku savienība, līdzfinansē Kultūras ministrija, atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds, Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Biļešu paradīze, Latvijas Mobilais telefons, Dailes teātris, Latvijas Nacionālais teātris, Jaunais Rīgas teātris, Liepājas teātris, Valmieras teātris, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris, Dirty Deal Teatro, Daugavpils teātris, Latvijas Nacionālā opera un balets, Latvijas Profesionālo aktieru apvienība, LKA E.Smiļģa Teātra muzejs, Latvijas Sabiedriskais medijs, Latvijas Profesionālā baleta asociācija, Radio SWH LV, Radio SWH TV, tipogrāfija ULMA, Teātra Vēstnesis, Kroders.lv un citi citi profesionālie teātri un teātra apvienības.
Teātra nozares un “Spēlmaņu nakts” aktualitātēm aicinām sekot LTDS mājaslapā ltds.lv.