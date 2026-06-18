Priekšlaicīgā pensija Latvijā: kad tajā doties, un ko tas nozīmē finansiāli?
Dzīve gadās visādi – veselība neļauj strādāt, pēkšņi tiec atlaists vai arī esi tik noguris no darba, ka gribi vairāk laika atpūtai. Ja tev līdz pensijai palicis pavisam maz, varbūt ir vērts izmantot iespēju un doties priekšlaicīgā pensijā. Pirms šāda lēmuma pieņemšanas ir svarīgi rūpīgi izvērtēt visus šādas pensionēšanās plusus un mīnusus.
Stāsta apdrošināšanas uzņēmuma Eurolife Latvia konsultante Iveta Krieva.
Likums Par valsts pensijām paredz iespēju pensionēties priekšlaicīgi – no 63 gadu vecuma – tiem, kuriem darba stāžs ir vismaz 30 gadu.
* Līdz pilnā pensionēšanās vecuma sasniegšanai, kas ir 65 gadi, tu saņemsi tikai 50 % no aprēķinātās pensijas. Piemēram, ja vecuma pensija būtu 700 eiro mēnesī, priekšlaicīgi pensionējoties, tu līdz 65 gadu vecumam saņemsi tikai 350 eiro mēnesī.
* Esot pensijā, droši var turpināt strādāt, bet priekšlaicīgas pensionēšanās gadījumā tas nav iespējams. Ja tu atsāksi strādāt un būsi sociāli apdrošināts darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, priekšlaicīgo pensiju tev neizmaksās.
* Priekšlaicīga pensionēšanās ietekmē arī citas sociālās garantijas. Ja izvēlies pensionēties priekšlaicīgi, tu zaudē iespēju saņemt dažādus sociālās apdrošināšanas pakalpojumus un pabalstus, piemēram, bezdarbnieka pabalstu vai invaliditātes pensiju.
* Ir bijuši reāli gadījumi, ka dzīves laikā cilvēks ir strādājis labi apmaksātos darbos un par viņu maksāti lieli nodokļi, taču pirms aiziešanas pensijā viņam amats ir cits un ienākumi krasi kritušies. Aplūkojot prognozi par priekšlaicīgo pensiju, bija redzams, ka tā būtu pat par 50 % lielāka nekā pašreizējā alga.
Tāpēc, sasniedzot atbilstošu vecumu, ir vērts izpētīt dažādas iespējas, uzzināt prognozējamo pensijas apmēru un to, ko tu iegūsi vai zaudēsi, pensionējoties pirms laika.