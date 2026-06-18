Lietuviešu motociklists, kurš pazuda ceļā uz Jūrmalu, diemžēl atrasts miris
Skumja ziņa ir sasniegusi pazudušā lietuviešu motociklista Ramūna radiniekus. Lietuvas pilsonis Ramūns Maņušis (Ramūnas Maniušis) 12. jūnijā ar motociklu devās no mājām Ignalinas rajonā ar mērķi paviesoties Latvijas kūrortpilsētā Jūrmalā. Diemžēl, iebraucot Latvijā, viņš pazuda bez vēsts un tagad ir atrasts miris ceļa malā Latvijā.
Saskaņā ar Lietuvas policijas datiem, pazudušais vīrietis tika atrasts blakus ceļam Latvijas Republikas teritorijā. Ramūna tuvinieki saka paldies visiem, kuri iesaistījās meklēšanā.
Pašlaik tiek noskaidroti notikušā apstākļi, vēstī Utenas rajona policijas iecirknī. Par notikušo ir uzsākta pirmstiesas izmeklēšana Latvijā, vēstī Lietuvas policijā. Izmeklēšana notiek arī Lietuvā - Utenas apgabala Galvenā policijas
komisariāta Ignalinas rajona policijas iecirknī.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 12. jūnijā ap plkst. 15.00 Ramūnas Maniušis (dzimis 1978. gadā) ar motociklu KTM izbrauca no mājām Ignalinas rajonā uz Latvijas Republiku, Jūrmalu, un pazuda bez vēsts. Pēc radinieku ziņotā, pēdējā zināmā atrašanās vieta bija Lietuvas un Latvijas robeža Daugavpils virzienā. Pēdējā vieta, kas piefiksēta videokamerās, ir Medumi (Latvijā) pl. 16.00. Ģimene ziņoja, ka Ramūns brauca ar melni oranžu KTM 1190 Adventure motociklu (2014. gada izlaiduma gads), ar Lietuvā reģistrētu valsts numura zīmi 021 KR.
Tagad ģimene sociālajos tīklos ievietojusi pateicību visiem, kuri palīdzēja meklēt Ramūnu.
Lietuvas policija izsaka līdzjūtību bojāgājušā radiniekiem un draugiem.