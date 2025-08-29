Aukstā un košā gaspačo - slavenā spāņu zupa, kas iekarojusi visu pasauli
Gaspačo ir auksta spāņu zupa, kas piedāvā atsvaidzinošu un garšīgu piedzīvojumu katrā malkā. Ar dažādām sastāvdaļām un improvizācijām, šo ēdienu var pielāgot jebkurai gaumei, saglabājot tradicionālo Spānijas garšu.
Gaspačo ir radusies Andalūzijā, un gadu gaitā šo zupu iecienījuši cilvēki gandrīz visā pasaulē. Turklāt katrā vietā kur to gatavo, gaspačo iegūst jaunas garšas. Tas, starp citu, ir atļauts, jo gaspačo nav tādas stingri noteiktas receptes – zupu gatavo no tā, kas ir mājās. Tiesa, gandrīz visās spāņu mājās vienmēr ir tomāti, maize un garšaugi, bet arī Latvija augustā no Spānijas neatpaliek. Droši var arī improvizēt un zupai pievienot tās sastāvdaļas, kas tev un taviem tuvajiem garšo vislabāk. Tomēr gaspačo īsto garšu iegūs, ja tajā liksi kvalitatīvus, svaigus produktus – aromātiskus, gatavus tomātus, tikko rautus gurķus, sulīgu, kraukšķīgu papriku un svaigus garšaugus.
Gaspačo klasika
Neparastajai metodei, kad dārzeņus apsaldē, ir divi ieguvumi – pirmkārt, zupa būs auksta; otrkārt, dārzeņus sasaldējot, tiek saplēsta šūnu struktūra, atbrīvojot vairāk garšas un aromāta.
10 minūtes + 1 stunda sasaldēšanai
4 personām
1 ½ kg gatavu tomātu
200 g gurķu
200 g ciabatas vai baltmaizes
1 liela paprika
1 sarkanais sīpols
100 ml olīveļļas
4 daiviņas ķiploka
2 ēdk. šerija etiķa
1 ēdk. sāls
svaigi malti pipari
1. Sagriez tomātus, gurķus, iztīrītu papriku, sīpolu un ķiploku nelielos gabalos. Liec bļodā, apsāli un ļauj pusstundu atsuloties.
2. Krāsnī apgrauzdē maizi. Liec to bļodā un pārlej ar sulu, kas izdalījusies no dārzeņiem. Ja maize nav nosegta, pievieno nedaudz ūdens.
3. Dārzeņus liec uz paplātes vai plāts un ieliec uz 30 minūtēm saldētavā. Pēc tam tos izņem un ļauj pusstundu atkust.
4. Liec izmērcēto maizi, dārzeņus, eļļu un etiķi blendera traukā vai lielā bļodā un sablendē tīkamā konsistencē. Pasniedz ar papildu šerija etiķi un olīveļļu.
Thai stila gaspačo
30 minūtes + laiks dzesēšanai
4 personām
1 kg gatavu tomātu
500 ml kokospiena
2 laimi
2 citronzāles stiebri
1 šalotes sīpols
2 ķiploka daiviņas
½ sarkanā čili
1 ēdk. gaiši brūnā cukura
1 ēdk. zivju mērces
1 tējk. sāls
1. Laimam norīvē miziņu un izspied sulu. Citronzāles stiebrus ar gaļas āmuriņu klapē, līdz tiem sāk izdalīties sula.
2. Kokospienu uzvāri. Citronzāles stiebrus liec kokospienā kopā ar laima miziņu, cukuru un zivju mērci. Vāri uz lēnas uguns 5 minūtes, tad atdzesē. Kokospienu nokās, rūpīgi izspaidot citronzāles stiebrus.
3. Liec tomātus, sīpolu, ķiplokus, čili, laima sulu un sāli blendera krūzē. Pievieno aromatizēto kokospienu un visu sablendē gludenu. Liec ledusskapī atdzist. Var pasniegt ar sakapātiem lociņiem, garnelēm, zemesriekstiem vai gurķa skaidiņām.
Zaļais gaspačo ar garnelēm un vīnogām
30 minūtes
4–6 personām
400 g zaļo vīnogu bez kauliņiem
300 g melones mīkstuma
200 g baltmaizes
1 garais gurķis
100 ml olīveļļas
1 neliels baltais sīpols
3 ķiploka daiviņas
2 ēdk. citronu sulas
2 ēdk. mandeļu skaidiņu
1 tējk. sāls
1 tējk. brūnā cukura
Pasniegšanai – vārītas, iztīrītas garneles
1. Mandeļu skaidiņas viegli apgrauzdē. Sīpolu nomizo un sagriez gabalos, arī gurķi nomizo un sagriez biezās ripās. Melonei nogriez mizu un mīkstumu sagriez gabalos. Baltmaizi krāsnī vai tosterī viegli apgrauzdē.
2. Liec maizi, citronu sulu, gurķi, meloni, sīpolu, mandeles, ķiploku, pusi vīnogu, eļļu, sāli un cukuru blendera traukā vai katlā un blendē, līdz iegūsti viendabīgu masu. Ja zupa šķiet pārāk bieza, pievieno nedaudz gāzēta ūdens. Pagaršo un, ja nepieciešams, pieber vēl sāli, cukuru vai paskābini.
3. Pasniedzot zupas bļodiņā liec garneles un uz pusēm sagrieztas vīnogas.
Dzeltenais gaspačo ar avokado
20 minūtes
4 personām
1 kg dzelteno vai oranžo tomātu
200 g aprikožu bez kauliņiem
2 avokado
2 ķiploka daiviņas
3 ēdk. olīveļļas
½ zaļā čili pāksts
1 tējk. sāls
1. Avokado izņem kauliņu un noņem mizu. Lielos gabalos sagriez tomātus un liec blendera traukā vai bļodā. Pieliec visas sastāvdaļas un sablendē.
2. Pasniedz ar tortiljas čipsiem.