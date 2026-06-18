Aculiecinieks Maskavā nofilmē episku brīdi - ukraiņu dronu triecienā gaisā tiek parauts naftas tvertnes vāks
18. jūnija rītā Ukrainas bezpilota lidaparāti atkārtoti uzbruka Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai Kapotņas rajonā Krievijas galvaspilsētā, izraisot plaša mēroga ugunsgrēku.
Melni dūmi klāj pusi no Krievijas galvaspilsētas
Tas noticis pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai. Ukrainas tāla darbības rādiusa bezpilota lidaparāti sasniedza Maskavu 18. jūnija agrā rītā. Vēlā 17. jūnija vakarā kļuva zināms, ka aptuveni 310 Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbrukuši militāriem un stratēģiskiem objektiem Krievijā un krievu okupētajās Ukrainas teritorijās. Lielākā daļa bezpilota lidaparātu devās Maskavas virzienā.
OSINT analītiķi uzskata, ka šis ir lielākais gaisa uzbrukums Krievijas galvaspilsētai kopš Krievijas pilna mēroga kara sākuma pret Ukrainu. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins apstiprināja Ukrainas bruņoto spēku triecienu galvaspilsētai. Plkst. 6:29 viņš paziņoja, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība it kā notrieca 42 Ukrainas bezpilota lidaparātus, kas lidoja Maskavas virzienā. Viņš atzina, ka Ukrainas bruņotie spēki uzbrukuši Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai. Pēc viņa teiktā, rūpnīca "veic pasākumus, lai novērstu sekas".
Tiešsaistē publicētās fotogrāfijas un video liecina, ka trieciens Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai 18. jūnija naktī un rītā bija ļoti veiksmīgs. Maskavas un tās apgabala iedzīvotāji novēroja Ukrainas tālas darbības bezpilota lidaparātus netraucēti lidojam debesīs, trāpot stratēģiskiem mērķiem.
Īpaši zīmīgu video nofilmējis kāds Maskavas iedzīvotājs, kuram izdevās iemūžināt brīdi, kad pēc drona trieciena gaisā tiek parauts naftas tvertnes vāks.
Pārstrādes rūpnīcā tika reģistrēti sprādzieni un ugunsgrēki. Tā rezultātā ievērojamu daļu Maskavas debesu klāja melni dūmi no degošiem naftas produktiem un naftas. Sociālajos medijos arī tika ziņots, ka maskaviešiem tiek ieteikts uz laiku pamest pilsētu gaisa piesārņojuma dēļ no sadegšanas produktiem. Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas tikai aptuveni 15 kilometru attālumā no Kremļa. Tā piegādā aptuveni 35% no Krievijas galvaspilsētas degvielas vajadzībām. 16. jūnija naktī Ukrainas bruņotie spēki tai uzbruka, atspējojot AVT-6 jēlnaftas pārstrādes bloku.
Neilgi pēc pusnakts Maskavas apgabalā tika izsludināta gaisa uzlidojuma trauksme. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins plkst. 4:39 paziņoja, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība 18. jūnija naktī esot notriekusi 15 Ukrainas bezpilota lidaparātus, kas lidoja Krievijas galvaspilsētas virzienā. Maskavas iedzīvotāji ziņo, ka vietējā naftas pārstrādes rūpnīca atkal cietusi no bezpilota lidaparātu uzbrukuma. Šo informāciju apstiprina daudzas tiešsaistē publicētas fotogrāfijas un video. Pārstrādes rūpnīcā reģistrēti sprādzieni un ugunsgrēki.