Latvietis bez dillēm nevar! Kā tās audzēt, lai varētu plūkt no dobes visu vasaru?
Visaromātiskākās un gardākās ir pilnībā vēl nenobriedušas dilles, un tādas parasti nav garākas par 10 cm. Kā rīkoties, lai gardas dilles būtu pieejamas visu vasaru?
Līdzko dilles sāk briedināt ziedpumpurus, visa enerģija aiziet tiem un zaļās lapiņas zaudē daļu savu labo īpašību. Bet, kā zinām, latvietis bez dillēm nevar – tās jāliek pie salātiem, jākaisa uz jaunajiem kartupeļiem, jāgriež klāt aukstajai zupai un jābāž burkā pie konservējumiem. Tāpēc dārzā gardām dillēm jābūt visu vasaru.
Audzēt dilles var gandrīz ikvienā augsnē, jo tās ir mazprasīgas. Saprotams, ka pilnīgā mālā, purva kūdrā vai absolūtās smiltīs tās neaugs. Lielisku ražu var iegūt, ja audzē dilles mēslotā un iekoptā augsnē. Nevajadzētu gan pārforsēt ar mēslojumu, īpaši ar kūtsmēsliem, jo tas dillēm var nepatikt.
Sēj dilles ar aprēķinu, lai neveidojas sabiezināti stādījumi. Tās augs arī tad, ja būs sasētas ļoti biezi, bet būs mazas, un ātri vien atmirs apakšējās lapas. Dilles ir samērā aukstumizturīgas un sākt dīgt jau +3 grādu temperatūrā, taču vislabāk aug +16 grādos. Dilles sadīgst nedēļas, pusotras laikā. Lai dilles būtu pieejamas visu vasaru, ieteicams tās sēt ik pēc 2–3 nedēļām.
Iesēj kādu no šīm šķirnēm!
* ‘Aroma’. Agrīna šķirne ar izteiktu aromātu. Zied, sasniedzot 120–140 cm augstumu.
* ‘Dukat’. Lapas tumši zaļas, veido rozeti, satur daudz ēterisko eļļu. Vāc, kad lapas sasniedz 15–30 cm garumu. Šķirne izturīga pret izziedēšanu un īsto miltrasu.
* ‘Hanak’. Vidēji agrīna, ļoti aromātiska šķirne ar gaiši zaļām lapām.
* ‘Moravan’. Vēlīna šķirne. garš ražas vākšanas periods. Lapas tumši zaļas, biezas. Raža par 60 % lielāka nekā ‘Hanak’.