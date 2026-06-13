Vienā no slavenākajām Itālijas pludmalēm ieviests neparasts ierobežojums; izcēlies valsts mēroga skandāls
Vienā no slavenākajām Itālijas Sardīnijas pludmalēm ieviests neparasts ierobežojums.
Šis ierobežojums paredz, ka turpmāk lielākajai daļai atpūtnieku aizliegts uzstādīt savus pludmales saulessargus, raksta "Express".
Jaunie noteikumi attiecas uz Punta Molentis pludmali Viljasimiusas (Villasimius) pašvaldībā salas dienvidaustrumu piekrastē. Saulessargus atļauts uzstādīt tikai cilvēkiem, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu, kā arī ģimenēm ar bērniem līdz 10 gadu vecumam.
Kā norādīts, šis ierobežojums ir daļa no pasākumu kopuma, kura mērķis ir aizsargāt pludmales dabisko vidi. Vietējās varas iestādes skaidro, ka jaunajiem noteikumiem vajadzētu palīdzēt saglabāt teritoriju pēc nopietniem vides satricinājumiem, ko tā piedzīvojusi pēdējos gados.
Tomēr sociālo tīklu lietotāju vidū šis lēmums izraisījis gan izbrīnu, gan kritiku, gan arī ironiskus komentārus.
Komentējot pašvaldības paziņojumu par jaunajiem noteikumiem, kāds lietotājs jokoja: "Lai uzstādītu saulessargu, man tagad jāizīrē bērns?"
Cits rakstīja: "Tātad, lai dotos uz pludmali ar saulessargu, man vai nu jāņem līdzi vectēvs, vai arī steidzami līdz rītdienai jātiek pie bērna?"
Savukārt daļa atpūtnieku pauda bažas par iespējamiem veselības riskiem, jo īpaši par paaugstinātu karstuma dūriena un ādas vēža risku, ņemot vērā lielo karstumu un ierobežotās iespējas pasargāties no tiešiem saules stariem.
Pludmale atsāk darbu pēc plaša ugunsgrēka
Punta Molentis pludmale bija slēgta kopš pagājušā gada jūlija pēc liela meža ugunsgrēka, kuru, kā ziņots, izraisīja tīša dedzināšana.
Pašvaldībā norādīja, ka tieši šis ugunsgrēks, kā arī "ārkārtēji laikapstākļu notikumi" kļuva par iemeslu stingrākiem pludmales izmantošanas noteikumiem.
Jaunie ierobežojumi būs spēkā visu vasaras sezonu – līdz oktobra beigām. Papildus saulessargiem pludmales teritorijā aizliegts uzstādīt arī lapenes, nojumes un teltis.
"Tāpēc ir nepieciešams ierobežot cilvēku ietekmi uz šo teritoriju un nodrošināt šī dabas mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm," vietējā pašvaldība skaidroja pirms pludmales atkārtotas atvēršanas.
Par pludmales apmeklējumu būs jāmaksā
Punta Molentis atrodas aizsargājamā dabas teritorijā, tāpēc par tās apmeklējumu noteikta 10 eiro ieejas maksa. Daļa tūristu jau paziņojuši, ka jauno noteikumu dēļ plāno boikotēt pludmali, savukārt citi apsver iespēju atpūsties citās Sardīnijas salas pludmalēs.
Sardīnija joprojām ir viens no populārākajiem tūrisma galamērķiem Vidusjūras reģionā.
Sardīnija atrodas uz rietumiem no Itālijas kontinentālās daļas un ir slavena ar gleznainajām pludmalēm un kristāldzidrajiem ūdeņiem. Tā ir otrā lielākā Vidusjūras sala pēc Sicīlijas.