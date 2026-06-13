Traģēdija Itālijā: kalnos gājuši bojā trīs alpīnisti
Granparadīzo kalnā, kas atrodas Itālijas ziemeļrietumos un ir 4061 metru augsts, gājuši bojā trīs alpīnisti.
Kalnu glābšanas vienības atrada alpīnistu līķus aptuveni 3600 metru augstumā.
Alpīnistu grupa pagājušās sestdienas rītā bija devusies uz Granparadīzo virsotni pēc kalnu būdā pavadītas nakts, bet līdz vakaram neatgriezās, tāpēc tika izsludināta trauksme.
Kalnu glābšanas dienests paziņoja, ka alpīnisti krītot nositās kalna ziemeļu pusē, bet precīzi apstākļi vēl nav noskaidroti.
Divi no upuriem bija Itālijas pilsoņi, bet trešā upura pilsonība vēl nebija zināma.
Granparadīzo kalns atrodas tā vārdā nosauktā nacionālajā parkā, kas sniedzas līdz Francijas robežai.
Tas tiek uzskatīts par vienu no kāpšanai vieglākajiem "četrtūkstošniekiem" (vismaz 4000 metrus augstiem kalniem) Alpos, tomēr arī kāpšanai tajā ir nepieciešama izcila fiziska un tehniska sagatavotība.