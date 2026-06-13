Sabiedrība
Šodien 09:14
Sestdiena Latvijā gaidāma pavēsa
Sestdiena Latvijā gaidāma pavēsa un lietaina, īpaši valsts austrumos, kur lietus gaidāms visas dienas garumā, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Visas dienas garumā lietus gaidāms Latvijas austrumos, bet no dienas vidus līs arī valsts rietumos, kur arī lielākā varbūtība pērkona negaisam un stiprām lietusgāzēm, tādēļ arī mākoņu daudzums būs mainīgs. Vējš pūtīs lēni.
Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs vien +14, +19 grādus, bet daudzviet austrumos būs vēl vēsāks - tur gaidāmi +11, +15 grādi.
Galvaspilsētā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, bet vakara stundās gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams, izveidosies arī negaisa mākoņi, kas var atnest stipras lietusgāzes. Saglabāsies lēns vējš.
Termometra stabiņš Rīgā turēsies +16, +18 grādu robežās.