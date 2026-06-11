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Sabiedrība
Šodien 13:54
"Rimi" lūdz Latvijas pircējiem nodot atpakaļ veikalā preci
Pārtikas veikals "Rimi" lūdz pircējiem nodot atpakaļ veikalā zemāk minēto preci, liecina "Rimi" mājaslapā publiskotā informācija.
Nūdeles "Reeva" ar vistas garšu, ātri pagatavojamas 60g. EAN: 4820179256918. Derīguma termiņš: 17. 06. 2027. Piegādātājs: SIA "Daisena Latvia".
Atsaukuma iemesls: iespējamais mikrobioloģiskais piesārņojums.
Preces atgriešana: ja esat iegādājies minēto preci ar norādīto derīguma termiņu, lūdzam, atgriezt to tuvākajā "Rimi" veikalā līdz 2026. gada 24. jūnijam. Pirkuma čeks ir nepieciešams.
Apmaiņā pret preci tiks apmaksāta preces vērtība. Ja Jums rodas kādi papildus jautājumi, lūgums zvanīt uz "Rimi" bezmaksas tālruni: 80000 180.
"Rimi" atvainojas par sagādātajām neērtībām.