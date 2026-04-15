Tomātu šķirnes, kuras dārzkopji slavē gadu no gada
Izvēloties tomātus, visdrošāk ir raudzīties nevis uz skaistāko sēklu paciņu, bet uz šķirnēm, kuras dārzkopji gadu no gada atzīst par labām. Vienas izceļas ar agrumu, otras ar izcilu garšu, vēl citas – ar ražību, izturību un skaistu augļu krāsu.
Ja svarīgākais ir agra un droša raža, uzmanību pelna ‘Berberana F1’, spēcīgs lielaugļu tomāts ar iespaidīgiem, gaļīgiem augļiem. Tā ir šķirne tiem, kas vēlas agru, stabilu un vizuāli skaistu ražu. Līdzās tai ļoti laba izvēle ir ‘Rally F1’, agrs un uzticams hibrīds ar glītiem, vienmērīgiem augļiem un labu garšu. Savukārt ‘Logistica F1’ piesaista ar tumšsarkaniem augļiem, labu ražību un noturību, kas mājas siltumnīcā vienmēr ir liels pluss. Audzēšanai laukā vai vienkāršākos apstākļos bieži izceļ ‘Hector F1’, šķirni ar gaļīgiem augļiem un labu izturību.
Tiem, kuri tomātos vispirms meklē garšu, īpaši jāskatās uz šķirnēm ar raksturu. ‘Saules Dāvana’ ir viena no tām, ko dārzkopji slavē par pilnīgu, saldeni bagātīgu garšu un skaistu oranžu toni. Tas ir gaļīgs, blīvs un pateicīgs svaigam patēriņam, īsts vasaras tomāts salātiem un sviestmaizēm. ‘Polonēze’ savukārt piesaista ar lieliem, miltainiem augļiem, maigu tekstūru un maz sēklām. Tā ir šķirne tiem, kuriem patīk vecmodīgs, īsts salātu tomāts. Ļoti interesanta ir šķirne ‘Sārtās Ogles’, tumša, izteiksmīga un ar dziļāku, niansētāku garšu. Savukārt ‘Delišes’ ir klasisks lielaugļu tomāts ar stingru, gaļīgu mīkstumu, kas nesulo un labi tur formu.
Ģimenes siltumnīcai īpaši pateicīgas ir šķirnes, kas dod ne tikai ražu, bet arī dažādību. ‘Cheramy’ ir ļoti agrs un salds ķirštomāts, kas patīk gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tas ir glīts, salīdzinoši vienmērīgs un labi piemērots, lai našķotos turpat siltumnīcā. ‘Mamston F1’ piesaista ar rozā augļiem un maigu, patīkamu garšu, savukārt ‘Organza F’1 dod oranžus, plūmes formas augļus, kas labi izskatās gan traukā, gan konservējumos.
Starp ķiršu un plūmīšu tomātiem īpašu vietu ieņem šķirnes, kas apvieno saldumu, ražību un izturību. ‘Sakura F1’ ir viens no tiem tomātiem, ko dārzkopji bieži sauc par favorītu, ražīgs, uzticams un ļoti patīkams pēc garšas. ‘Sungold F1’ ir teju leģendārs oranžais ķirštomāts ar izteiktu saldumu, kas daudziem kļūst par absolūto vasaras gardumu. Ļoti augstu vērtē arī ‘Nugget F1’, jo tajā labi sabalansējas viss, ko no maza tomāta gribas saņemt – garša, ražība un izturība.
Ja gribas dārzā arī kaut ko neparastāku un dekoratīvāku, vērts paskatīties uz šķirnēm ar interesantu krāsu un formu. ‘Brad’s Atomic Grape’ ir īsts uzmanības magnēts, ar strīpotu, daudztoņu augļu krāsojumu un neparastu izskatu. ‘Artisan Green Tiger’ piesaista ar zaļi svītrotiem augļiem un svaigu, saldskābu garšu. Savukārt ‘Indigo Pear Drops’ apvieno dzeltenu pamattoni ar tumšākiem pleciņiem, radot ļoti košu efektu.
Ja jāizvēlas tikai dažas šķirnes, visgudrāk stādīt pa vienai no tām, kas izceļas ar savām īpašībām. Drošai pamatražai – ‘Rally F1’ vai ‘Logistica F1’. Lielam, gaļīgam salātu tomātam – ‘Berberana F1’, ‘Polonēze’ vai ‘Delišes’. Saldam našķim – ‘Sungold F1’, ‘Sakura F1’ vai ‘Nugget F1’. Bet krāsai un pārsteigumam – ‘Sacher F1’, ‘Brad’s Atomic Grape’ vai ‘Beorange F1’. Tieši šāda dažādība dārzā parasti arī dod vislielāko prieku, jo ir gan agrie, gan saldie, gan lielie, gan tie, kurus gribas parādīt viesiem.