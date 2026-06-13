Holivudas zvaigznes, kuras salauza stereotipu par to, kādam jāizskatās gejam.
Slavenības
Šodien 08:35
Tu neticēsi, kuri Holivudas siržu lauzēji dzīvē ir atklāti LGBTQ+ kopienas pārstāvji
Daudzi skatītāji joprojām ir pieraduši domāt par Holivudas zvaigznēm caur viņu lomām — ja aktieris uz ekrāna spēlē sieviešu mīluli vai romantisko sapņu vīrieti, publika automātiski pieņem, ka tāds viņš ir arī dzīvē. Taču realitāte bieži ir daudz sarežģītāka un interesantāka.
Ir slavenības, kuru seksualitāte publikai jau sen nav noslēpums. Bet ir arī aktieri un dziedātāji, par kuriem daudzi skatītāji vēl aizvien mēdz būt pārsteigti uzzināt, ka viņi ir geji, kvīri vai biseksuāli — jo uz ekrāna viņi gadiem spēlējuši siržu lauzējus, asa sižeta varoņus vai romantiskos galvenos tēlus.
Tieši Praida mēnesī aplūkosim slavenības, par kurām, iespējams, vēl nenojauti, ka viņi ir atklāti LGBTQ+ kopienas pārstāvji — un ka aiz labi zināmajām lomām slēpjas daudz drosmīgāki un reizēm arī sāpīgāki dzīvesstāsti.