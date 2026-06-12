Gardā fokača - plātsmaizes māsa no itāļu virtuves
Fokača ir tradicionāla itāļu maizīte, bet ļoti labi iederas arī latviešu virtuvē. To ir viegli pagatavot, tā ir garšīga un var būt ārkārtīgi dažāda.
Vienkārša fokača
Kad esi tikusi galā ar mīklas locīšanu, uz pēdējo raudzēšanu vari to likt ledusskapī, pat uz nakti. Tad no rīta visai ātri varēsi tikt pie svaigi ceptas fokačas.
30 minūtes + 5 stundas raudzēšanai
6–8 personām
500 g miltu
100 ml olīveļļas
2 rozmarīna zariņi
1 ēdk. sāls
½ ēdk. sāls
5 g sausā rauga
400 ml ūdens
1. Bļodā ielej ūdeni, pieber raugu un sāli. Samaisi. Iesijā miltus un pielej pusi eļļas. Ar ēdamkaroti samaisi neviendabīgu mīklu – galvenais, lai nepaliek miltu kabatas. Bļodu pārsedz ar pārtikas plēvi un ļauj mīklai stundu atpūsties.
2. Mīklu ņem ar vienu roku no malas, pastiep un pārloki pāri. Pagriez bļodu par 90 grādiem un atkārto mīklas stiepšanu. Dari tā vairākas reizes, līdz mīkla nospriegojas un vairs nav viegli pastiepjama. Atkal pārsedz to ar plēvi un atstāj uz 30 minūtēm.
3. Ar plastmasas skrāpīti atbrīvo mīklu no bļodas malām. Ar abām rokām pacel to no vidus, lai malas nokarājas, un pārloki. Pagriez bļodu par 90 grādiem un šādi pārloki mīklu vēl trīs reizes. Atkal pārsedz to ar plēvi un atstāj uz 30 minūtēm. Atkārto šīs darbības vēl divas reizes ar intervālu 30 minūtes.
4. Izklāj cepamtrauku ar labi ieeļļotu cepampapīru. Izņem mīklu no bļodas un izstiep to četrstūrainu. Pastiepjot saloki to trīs kārtās kā vēstuli. Liec uz ieeļļotā papīra, pārsedz ar plēvi un ļauj rūgt 2 stundas mēreni siltā vidē.
5. Uzkarsē krāsni līdz 220 grādiem. Mīklu pārkaisi ar rozmarīna lapiņām un pārslaki ar palikušo eļļu. Ar pirkstiem maigi iespaidi mīklu, lai veidojas mazi krāterīši. Uzkaisi sāli un liec cepties. Cep 20 minūtes, līdz maizīte brūngana un aromātiska. Atdzesē uz restītēm.
Fokačas maizītes
Ja fokača netiek apēsta uzreiz silta ar olīveļļu, vēlāk no tās var pagatavot sātīgas maizītes.
Itāļu stila maizīte
10 minūtes
2 personām
2 rikas izmēra fokačas gabali
1 bumbiņa mocarellas
4 mīkstās desas šķēles
4 salami šķēles
4 tomāta šķēles
2 ēdk. pesto
rukola
1. Fokačas gabalus pārgriez plakaniski. Griezuma vietas pārsmērē ar pesto.
2. Uz divām rikām kārto desu šķēles, tomātus un sagrieztu mocarellu. Liec virsū rukolu un otru fokačas maizes pusi.
Maizīte ar tunci
10 minūtes
2 personām
2 rikas izmēra fokačas gabali
150 g konservēta tunča eļļā
2 vārītas olas
2 romiešu salātu lapas
2 ēdk. majonēzes
1 tējk. kaperu
1. Fokačas gabalus pārgriez plakaniski uz pusēm. Tunci ar dakšiņu saspaidi kopā ar eļļu. Olas sagriez ripās, salātus saplucini. Sajauc majonēzi ar kaperiem.
2. Uz divām maizes pusītēm smērē tunci, uz tā liec olu ripas un salātus. Uz salātiem bagātīgi klāj majonēzi. Katrai maizītei uzliec virsū otru pusi.
Maizīte ar avokado un baklažānu
10 minūtes
2 personām
2 rikas izmēra fokačas gabali
1 neliels baklažāns
1 avokado
1 citrons
100 g krēmsiera
2 ēdk. olīveļļas
2 ķiploka daiviņas
malti pipari
1. Baklažānu gareniski sagriez šķēlēs un ierīvē tās ar eļļu un rīvētu ķiploku. Ātri apcep uz karstas pannas. Avokado pārgriez uz pusēm, noņem mizu, izņem kauliņu un sagriez šķēlēs. Pārslaki ar citrona sulu un uzbirdini maltus piparus.
2. Fokačas gabalus pārgriez plakaniski uz pusēm. Uz divām šķēlēm liec baklažāna šķēles, uz tiem – avokado. Otras maizes puses pārsmērē ar krēmsieru un liec uz avokado.