Drāma Tukuma novada stārķu ligzdā turpinās - mazuļiem uzbrūk iepriekšējā ligzdas saimniece. VIDEO
Kamēr jūnija sākumā iedzīvotāji ar šausmām vēroja, kā stārķu mamma Uma Talsu novada tiešraides kamerā notiesā vienu no saviem mazuļiem, ligzdā fiksēti jauni satraucoši notikumi.
Kā ziņo AS "Sadales tīkls", 11. jūnija rītā balto stārķu ligzdā ieradās svešs stārķis un uzbruka bez vecāku uzraudzības atstātajiem stārķēniem. Pēc dabas draugu novērojumiem, uzbrucēja, visticamāk, bija iepriekšējā ligzdas saimniece Mamma. Par laimi, stārķu mazuļi uzbrukumā necieta, un šobrīd dzīve ligzdā pamazām atgriežas ierastajā ritmā.
Abi mazuļi atkal sāk ēst, un ir redzamas pirmās atkopšanās pazīmes. "Turēsim īkšķus, lai stārķēnu vecāki Uma un Jumis turpina rūpīgi gādāt par saviem mazuļiem un palīdz tiem pilnībā atgūt spēkus pēc piedzīvotā," norada "Sadales tīkls".
Jau ziņots, ka Tukuma ligzdā pirmais stārķis atrādījās 25. martā, bet ligzdas īstie saimnieki atgriezās un sāka to iekārtot tikai 15. aprīlī, vēsta Latvijas Dabas fonds. Baltie stārķi Ciconia ciconia ir viena no Latvijas aizsargājamo putnu sugām, kas ik pavasari mēro tālo ceļu, lai atgrieztos no ziemošanas vietām Āfrikā.
Tiešraidē vērojamā balto stārķu ligzda, kas izveidota uz ekspluatācijā esošās elektrolīnijas balsta, šopavasar piedzīvoja pārmaiņas – vecā ligzda kļuva nestabila, tāpēc ar AS “Sadales tīkli” gādību to nomainīja pret jaunu. Ligzdas saimnieki jauno mājvietu ir pieņēmuši un šobrīd aktīvi to turpina uzlabot.