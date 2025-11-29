Itāļu virtuve. Kas ir burrata, un kā to apēst?
Burrata ir itāļu mīkstais siers, gatavots kā bumba, kuram apvalku veido mocarella, bet iekšā ir bieza krējuma un stračiatellas (Stracciatella) pildījums. Savukārt stračiatella ir mīkstais bifeļu piena siers, kas veidots pavedienu formā.
* Burrata ir Itālijas dienvidu reģionos, īpaši Apūlijā, raksturīgs siers. To pasniedz salātos, uz brusketas maizītes, ar dažādiem pastas veidiem, uz picas, pie risoto, pie ceptiem dārzeņiem – visur, kur gribētos svaigu, krēmīgu tekstūru ar maigi aromātisku garšu.
* Burratu tāpat kā mocarellu pārdod traukā vai maisiņā ar sūkalām, lai siers nesakalstu un nebojātos. Tomēr derīguma termiņš ir īss, tāpēc šis siers nav lēts. Pie mums var nopirkt gan itāļu ražojuma oriģinālo burratu, gan arī mūsu pašu pienotavu ražoto.
Kā jau kārtīgs itālis, šis siers draudzējas ar tomātiem, cukīni, baziliku, labu olīveļļu un balzametiķi, maizi un prošuto – plāni sagrieztu šķiņķi.
Burrata uz brusketas
Vislabāk šim ēdienam noderēs bieza rika porainas skābmaizes, bet lieliski garšos arī uz jebkuras citas labas maizes.
15 minūtes
1 personai
1 burrata
1 maizes šķēle
2 ēdk. olīveļļas
1 ēdk. pesto
1 ēdk. apgrauzdētu ciedru riekstu
5–6 ķiršu tomāti
sāls, malti pipari
1. Lej uz pannas karoti eļļas un palielā karstumā viegli apcep maizes šķēli no abām pusēm. Liec to uz servējamā šķīvja.
2. Tomātus pārgriez uz pusēm un sajauc ar pesto.
3. Liec uz maizes tomātus ar pesto, uz tiem uzmanīgi novieto burratu un pārkaisi ar riekstiem. Apslaki ar drusciņu olīveļļas, uzbirdini sāli un piparus un pasniedz.
Salāti ar persikiem un burratu
Persiku vietā var izmantot aprikozes, meloni vai arbūzu - kādi augļi kurā gadalaikā ir pieejami.
20 minūtes
2 personām
3 persiki
120 g jauktu salātu lapu
4 šķēles prošuto
2 burratas
80 ml olīveļļas
50 ml balzametiķa
2 ēdk. granātābola sēklu
1 ēdk. cukura
1 ēdk. šķidra medus
šķipsna sāls
1. Persikus sagriez ceturtdaļās un uz pannas veikli apcep cukurā, lai daiviņām mazliet apkaramelizējas sāni. Atdzesē.
2. Lai pagatavotu mērci, sakul eļļu ar balzametiķi, medu un šķipsnu sāls.
3. Kārto uz porciju šķīvjiem lapu salātus, tiem pāri liec šķiņķi un persiku daiviņas ar visu radušos sīrupu. Pa virsu liec burratu. Visu pārlaisti ar mērci un pārkaisi ar granātābolu sēkliņām.
Pasta ar baklažāniem un burratu
Šajā receptē vislabāk izmantot nelielos, austiņām līdzīgos makaroniņus orecchiette, bet labi garšos arī ar citiem gliemežvāku makaroniem.
1 stunda
4 personām
4 burratas
600 g baklažānu
300 g makaronu
100 ml olīveļļas
1 citrons
4 ķiploka daiviņas
2 ēdk. balzametiķa
½ tējk. sāls
1 ēdk. sakapātu pētersīļu un majorāna
1. Baklažānus nomizo un sagriez nelielos, karotē paņemama izmēra gabaliņos. Uz karstas pannas apbrūnini nelielā daudzumā olīveļļas un saber bļodiņā.
2. Sajauc palikušo olīveļļu ar sarīvētu ķiploku, balzametiķi, karoti rīvētas citrona miziņas, karoti citrona sulas,un sāli. Pārlej saceptajiem baklažāniem un kārtīgi apmaisi. Atstāj, lai iemarinējas, kamēr gatavo pastu.
3. Novāri makaronus saskaņā ar instrukciju uz iepakojuma. Nokās, atstājot katliņā nedaudz vārīšanās šķidruma. Liec klāt baklažānus un uz mērenas uguns maisot visu uzkarsē. Iemaisi zaļumus.
4. Pasniedzot liec uz katras porcijas burratas gabalu un pārlaisti ar olīveļļu.