Vai skudras kaitē tavām peonijām? Skaidro dārzkope
Redzot, kā dobē plaukst peonijas, vērīgākie noteikti pamanīs skudriņas uz to pumpuriem. Uzzini, vai skudras ir tavu peoniju draugs vai ienaidnieks, un - kā no šīm skudriņām atbrīvoties, kad nogrieztās peonijas nes istabā un liec vāzē.
Peonijas pašlaik ir īstas modes puķes - vieni no iemīļotākajiem pavasara ziediem. Tās atdzīvina dārzus ar savu bagātīgo smaržu, visdažādāko formu ziediem un dažādu krāsu ziedlapiņām, raksta izdevums "Better Home and Garden".
Bet, tiklīdz parādās pumpuri, parādās arī skudras. Ja uz peonijām pamanāt skudras, nekrītiet panikā - tās nekaitē jūsu augiem. Patiesībā tās pat palīdz! Uzziniet, kāpēc skudras piesaista peoniju pumpuri, kāpēc skudriņām ir tik svarīga loma augu veselībā un ko varat darīt, lai skudras neielaistu savās mājās, kad sagriezts pušķis ar krāšņām peonijām un līdz ar tām arī vesels "skudrupūznis".
Kāpēc skudrām patīk peonijas?
Peoniju pumpuriem pumpura ārpusē ir mazi dziedzerīši, kas izdala nektāru, skaidro Bārba Mrgiča, galvenā dārzkope Pensilvānijas štata universitātē (ASV). Skudrām patīk šī saldā viela, tāpēc bieži var redzēt, ka peoniju pumpuri ir klāti ar skudriņām.
No pirmā acu uzmetiena tik milzīgs skudru skaits uz peonijām var izskatīties biedējoši. Taču nav pamata uztraukties – skudras puķēm nekaitē.
"Tas ir pilnīgi normāli, tās netraucē augam," saka Mrgiča. Dārzkope apliecina, ka skudras nekaitē peonijām, tās negrauž lapas un nebojā ziedus, tikai nāk baudīt saldo nektāru.
Palīdz dabīgā veidā apkarot kaitēkļus
Peoniju pumpuri piesaista skudriņas saldā nektāra dēļ, taču skudras dara arī labu darbu, nekā tikai barojas. Atrodoties uz auga, tās arī palīdz to aizsargāt no kaitēkļiem, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu, piemēram, tripšiem. Tripši ir sīki kukaiņi, kas barojas ar augu sulu. Tie bieži bojā pumpurus, lapas un ziedus, kas var izraisīt to deformāciju vai krāsas maiņu.
Tomēr skudras ļoti strikti sargā savu teritoriju un neļauj citiem kukaiņiem piekļūt peoniju nektāram. "Peonijām ir daži diezgan bīstami ienaidnieki, piemēram, tripši, kas var pat nogalināt augu," saka Mrgiča. "Skudras tos iznīcina, jo tās sargā savu barības avotu."
Tāpēc, ja redzat uz savām peonijām skudras, neuztveriet tās kā kaitēkļus, bet gan kā mazus, čaklus augu sargus.
Skudras palīdz visam dārzam
Skudras dara labu darbu ne tikai peonijām - tās ir svarīgas visa dārza veselībai, saka dārzkope. Pārvietojoties un rokot augsni, skudras uzlabo aerāciju un drenāžu, ļaujot ūdenim un skābeklim vieglāk sasniegt augu saknes. Tās arī izkliedē sēklas, tostarp savvaļas ziedu sugu sēklas, un palīdz sadalīt organiskās vielas. Tā kā skudras atbalsta citas sugas, tās tiek uzskatītas par nozīmīgiem ekosistēmas dalībniekiem.
Kā atbrīvoties no skudrām pirms peoniju ienešanas mājās
Lai gan skudras ir noderīgas dārzā, mēs parasti nevēlamies tās redzēt mājās, piemēram, skraidām pa virtuves leti.
Par laimi, ir daži vienkārši veidi, kā tās dabūt prom no peoniju pušķa, pirms ziedus nesat istabā.
- Papuriniet ziedus. Turiet peonijas aiz kātiem un viegli pakratiet vai ar pirkstu piesitiet pa ziediem. Lielākā daļa skudru vienkārši nokritīs.
- Iemērciet ziedus. Iemērciet ziedus vēsā ūdenī uz dažām sekundēm, lai noskalotu atlikušās skudras.
- Dodiet peonijām laiku. Skudras visvairāk piesaista pumpuri, kas vēl nav atvērušies. Ja gaidīsiet, līdz ziedi ir pilnībā atvērušies, uz tiem būs mazāk skudru.
- Atstājiet ārā. Ievietojiet peoniju kātus vāzē ar ūdeni un atstājiet tos ārā (piemēram, uz lieveņa vai terases) uz 20 līdz 30 minūtēm - atlikušās skudras bieži vien pašas aizies.
Skudras uz peonijām var izskatīties neierasti vai pat satraukt mazāk pieredzējušus dārza entuziastus, taču tās ir zīme, ka daba dara savu darbu. “Tās nevienam nekaitē,” saka Mrgiča. “Patiesībā tās aizsargā peonijas no kaitēkļiem - cieniet skudras un priecājieties tās redzēt.”