Vairākas populāras puķes mājdzīvniekiem var būt ļoti bīstamas
Pavasaris viennozīmīgi asociējas ar gatavošanos dārza sezonai – dažādu augu stādīšanas un ziedēšanas laiku. Diemžēl dažas no iecienītākajām pavasara puķēm mūsu mīluļiem var būt bīstamas, piemēram, liela daļa sīpolpuķes ir toksiskas suņu un kaķu veselībai.
Par to liecina arī nesenais mājdzīvnieku apdrošināšanas gadījums, kur klientes suns pēc tam, kad bija “nogaršojis” liliju stādus, piedzīvoja saindēšanos un steidzamu veterinārārsta vizīti. Tāpēc ikvienu ķepaiņa saimniekiem ieteicams iepazīties ar padomiem, kā parūpēties par mīluļa drošību, pirms sākas aktīvā dārza sezona.
Pavasaris ir brīdis, kad mājdzīvnieku saimniekiem jābūt vērīgiem, jo ir dažādi augi, kas mīluļiem var izraisīt gan alerģiju, gan arī būt kaitīgi veselībai. Mūsu dārzos populārākās sīpolpuķes – narcises, hiacintes, tulpes, lilijas, sniegpulkstenītes, krokusi u.c. – satur alkaloīdus, kas ir toksiska viela un mājdzīvniekam var izraisīt nopietnu saindēšanos. Suņu un kaķu veselību apdraud jebkura šī auga daļa – zieds, lapas, kāts, kā arī auga sīpols. Un, ja augs ir apēsts, raksturīgi tādi simptomi kā vemšana, caureja, pārmērīga siekalu sekrēcija, vājums un apetītes zudums. Novērojot kādu no šiem simptomiem savam mājdzīvniekam, nekavējoties jāvēršas pēc palīdzības pie veterinārārsta.
“Kā pavisam svaigu piemēru varam minēt mūsu klientes suni, kuram pēc tam, kad viņš bija pamanījies nogaršot liliju stādus, saimniece novēroja saindēšanās simptomus. Suns tika steidzami nogādāts veterinārajā klīnikā, kur viņam tika veikta virkne medicīnisku procedūru, tostarp asinsanalīzes un šķīdumu terapija caur intravenozo sistēmu. Ārstēšanas izmaksas sasniedza 160 eiro, kuras atlīdzināja apdrošināšana,” stāsta Ilze Roce, If Mājdzīvnieku apdrošināšanas produkta vadītāja Baltijas valstīs.
Mājdzīvnieku apdrošināšanas eksperte dalās, ka katrs ceturtais atlīdzības pieteikums ir saistīts ar gremošanas traucējumiem. Dzīvnieki, ziņkārības vadīti, bieži nogaršo vai apēd dažādus priekšmetus – no bērnu rotaļlietām līdz pat apģērbam. Tāpat bieži tiek nogaršotas arī zāles (visbiežāk Ibumetin) un dzīvniekiem nepiemērots ēdiens, piemēram, nesenā gadījumā kāds suns notiesāja sviestu lielā apjomā – 5kg. Šādi gadījumi parasti notiek negaidīti un skar gan jaunus suņus un kaķus, gan arī vecākus – no 2 līdz 5 gadu vecumam. Aicinām ikvienu saimnieku un mīluļu pieskatītāju būt īpaši vērīgam attiecībā uz dzīvnieku drošību.
Kā pasargāt mājdzīvnieku, sākoties dārza sezonai?
Uzglabā stādus un iekārto savu dārzu pārdomāti
Aicinām neatstāt puķu sīpolus, stādus vai augsni dzīvniekam pieejamā vietā, piemēram, uz terases grīdas vai siltumnīcā sasniedzamā augstumā. Ja iespējams, izvēlies stādīt dārzā mīlulim netoksiskus augus vai ierīko fizisku barjeru (žogu, paaugstinātas dobes), lai dzīvnieks tiem netiktu klāt.
Pievērs uzmanību bīstamām vielām
Daudzi līdzekļi, ko izmantojam dārzā pret kaitēkļiem (insekticīdi, herbicīdi, gliemežu indes), var būt bīstami suņiem, kaķiem un pat putniem. Vienmēr pārbaudi etiķeti un ievēro lietošanas instrukciju – vai līdzeklis ir marķēts kā drošs mājdzīvniekiem (“pet-safe”). Pēc apstrādes ieteicams neļaut dzīvniekam uzturēties apstrādātajā zonā vismaz 24–48 stundas vai līdz virsma ir pilnībā nožuvusi.
Uzmanies no dārza “kārdinājumiem”
Pavasarī mīluļiem viss šķiet interesants – svaiga zeme, komposts, mēslojums. Neatstāj brīvi pieejamas komposta kaudzes (tās var saturēt pelējumu un toksīnus), mēslojumu (īpaši organisko, piemēram, kaulu miltus vai kūtsmēslus) un mulču. Jāņem vērā, ka dažas mulčas satur kakao čaumalas, kas ir toksiskas suņiem un var izraisīt pat nopietnu saindēšanos.
Ierīko mīlulim savu vietu. Suņiem patīk rakt un pētīt apkārtni, tāpēc ieteicams ierīkot īpašu rakšanas vai rotaļu zonu. Tas palīdzēs novērst interesi par dobēm un samazinās risku sabojāt stādījumus vai nonākt bīstamās vietās.
Neatstāj ēdienu nepieskatītu!
Siltajā sezonā biežāk baudām maltītes ārā – pikniki, grilēšana un svinības kļūst par ikdienu. Atceries, ka sunim bīstami ir trekni un cepti ēdieni, termiski apstrādāti kauli (tie var šķelties), kā arī sīpoli, ķiploki, šokolāde, vīnogas un rozīnes. Arī mērces un marinādes var radīt gremošanas traucējumus vai saindēšanos.
Vienmēr pārbaudi mīluli pēc uzturēšanās ārā
Pēc rotaļām vai darba dārzā apskati dzīvnieka ķepas, ausis un kažoku – vai nav ērces, skabargas vai kāda kairinājuma. Tas palīdz savlaicīgi pamanīt problēmas un novērst būtiskāku ietekmi uz veselību.