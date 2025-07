Karstā laikā ēdot salātus ar krējumu vai majonēzi, ir milzu risks saķert "vēdera vīrusu"

Ja runājam par “vemšanas vīrusiem”, klasiskie ir rotavīruss un norovīruss. Tiem raksturīga zināma sezonalitāte, bet var būt atsevišķi uzliesmojumi arī visa gada garumā. Šos vīrusus visbiežāk atnes bērni – no bērnudārza, no skolas. Šīs ir pacientu grupas, kas visātrāk uz to reaģē. Pieaugušos šie vīrusi skar dažādi, var nebūt arī nekādas reakcijas, bet saslimšana, protams, nav izslēgta. Ar norovīrusu slims cilvēks var “piesārņot” pārtiku un šādā veidā aiznest infekciju tālāk. Jo īpaši būtiski tas ir, ja šāds cilvēks strādā sabiedriskas ēdināšanas vietās.