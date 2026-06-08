Tuvajos Austrumos atkal skan sprādzieni: Izraēlas gaisa spēki Irānai devuši atbildes triecienus
Izraēlas gaisa spēki pirmdien uzbrukuši militāriem mērķiem Irānas rietumu un centrālajā daļā, paziņoja Izraēlas bruņotie spēki.
"Pirms neilga brīža Izraēlas gaisa spēki uzbruka Irānas rietumu un centrālajā daļā Irānas terora režīmam piederošiem militāriem mērķiem," platformā "Telegram" pavēstīja Izraēlas armija.
Irānas valsts televīzija ziņoja par sprādzieniem trīs pilsētās. "Teherānā, Tebrīzā un Isfahānā bija dzirdami vairāki sprādzieni," vēstīja televīzija. Tiek ziņots, ka sprādzieni bija dzirdami arī netālu no Karadžas valsts vidienē.
Jau vēstīts, ka svētdien Irāna raidīja raķetes uz Izraēlu pirmo reizi, kopš starp abām valstīm apriļa sākumā stājās spēkā trausls pamiers. Irāna pavēstīja, ka tā ir atbilde uz Izraēlas triecieniem Libānas galvaspilsētas Beirūtas dienvidu piepilsētās, kas, pēc Izraēlas paziņotā, bijuši atbilde uz Irānas atbalstītā šiītu grupējuma "Hizbollah" dronu uzbrukumu Izraēlas ziemeļos.