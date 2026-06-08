Armēnija izvēlas Eiropu! Pašinjana partija svin pārliecinošu uzvaru parlamenta vēlēšanās
Armēnijā svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikola Pašinjana vadītā centriskā partija "Pilsoniskais līgums", liecina Centrālās vēlēšanu komisijas pirmdien paziņotie provizoriskie rezultāti, kas iegūti pēc balsu saskatīšanas 32% iecirkņu.
Atbilstoši šiem rezultātiem partija "Pilsoniskais līgums" izcīnījusi 51,2% balsu, kamēr opozīcijā esošā prokrieviskā partija "Stiprā Armēnija", kuru vada uzņēmējs Samvels Karapetjans, ieguvusi 23% balsu.
Parlamentā iekļuvuši vēl divi politiskie spēki, kas abi ir opozīcijā.Tie ir eksprezidenta Roberta Kočarjana vadītā centriski kreisā "Armēnijas alianse" ar 9,9% balsu un uzņēmēja Gagika Carukjana vadītā konservatīvā partija "Plaukstošā Armēnija" ar 4,1% balsu.
Vēlētāju aktivitāte sasniedza gandrīz 59%.
"Armēnijas nākotne būs stratēģija, kas vērsta uz neatkarības, valstiskuma, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanu," svētdienas rītā pēc nobalsošanas žurnālistiem pie vēlēšanu iecirkņa sacīja Pašinjans. "Mēs turpināsim iet pa demokrātisko reformu ceļu, protams, ar mūsu Eiropas partneru atbalstu, jo Eiropas Savienība ir mūsu galvenais partneris demokrātisko reformu īstenošanā," viņš piebilda.
Priekšvēlēšanu kampaņā Pašinjans raksturoja šīs vēlēšanas kā izvēli starp ilgstošu mieru ar Azerbaidžānu un atgriešanos pie kara.
Pašinjans ir centies mazināt Armēnijas atkarību no Maskavas, kas nepalīdzēja Armēnijai konfliktā ar Azerbaidžānu par Kalnu Karabahu, un veidot ciešākas attiecības ar Rietumiem, tostarp virzīt Armēniju uz dalību Eiropas Savienībā (ES). Viņš vairākkārt runājis par nepieciešamību pēc līdzsvarotas ārpolitikas, kas nodrošinātu Armēnijai labas attiecības gan ar Savienotajām Valstīm un Eiropu, gan ar Krieviju, kā arī ar reģionālajām lielvarām, piemēram, Turciju un Irānu.
"Mēs pieņemsim jebkuru tautas izdarīto izvēli," pēc nobalsošanas solīja Pašinjans. Viņš norādīja, ka pēc vēlēšanām Armēnija turpinās īstenot līdzsvarotu ārpolitiku, uzsverot, ka "nav nekādas runas par izvēli" starp Krieviju un Rietumiem. Taču faktiski tieši tāda bija izvēle, jo Armēnijas opozīcijā dominē partijas, kas atbalsta spēcīgāku attiecību veidošanu ar Krieviju.
Armēnija un Krievija tehniski joprojām ir sabiedrotās, taču Krievija, daudz neslēpjoties, centusies ietekmēt Armēnijas politiku un vēlēšanas, tostarp diktators Vladimirs Putins vairākkārt norādīja, ka "krīze" Ukrainā sākusies ar situāciju, kurai līdzīga šobrīd ir vērojama Armēnijā. Proti, ar vēlmi pievienoties ES un attālināties no Maskavas.
Armēnijas varasiestādes sestdien paziņoja, ka aizdomās par balsu pirkšanu aizturēti 40 cilvēki, tostarp vairāki "Stiprās Armēnijas" biedri.