Kurmji necieš šo vienu smaržu - paši bēgs prom no dārza
Pavasarī dārzos ir aktivizējušies kurmji, tāpēc pieredzējuši dārznieki atgādina par vienkāršu dabas līdzekli, kas var ātri aizbaidīt šos nevēlamos racējus.
Tas ir koksnes darva - bieza sveķaina viela ar asu dūmu aromātu, ko dzīvnieki necieš. Īpaši spēcīgās smakas dēļ kurmji dodas prom jau pēc dažām stundām. Eksperti skaidro, ka kurmju oža ir ārkārtīgi jutīga, jo pazemē viņi orientējas precīzi pēc ožas. Kad kurmju alās parādās svešs ass aromāts, kurmji zaudē drošības sajūtu un maina dzīvesvietu. Visbiežāk dārznieki izmanto bērza darvu - tai ir īpaši bagātīga apdegušas koksnes un sveķu smarža.
Kā lietot darvu?
Lai aizbaidītu kurmjus, pietiek samitrināt ar darvu: auduma gabaliņus; sūkļus; vates kociņus. Šīs lietas jāievieto kurmju rakumos un viegli jāpārklāj ar zemi, lai smarža iekšpusē saglabātos ilgāk. Vēl viena populāra metode ir piesūcināt koka mietiņus ar darvu un piespraust tos pa dobju perimetru vai augļu koku tuvumā, tādējādi radot dabisku aromātisku barjeru. Svarīgi: ar darvu ieteicams strādāt tikai cimdos. Šī viela ir ļoti lipīga, un smarža var saglabāties uz ādas vairākas dienas.
Lai sasniegtu stabilu rezultātu, procedūra jāatkārto ik pēc dažām nedēļām, īpaši pēc lietus, kas noskalo aromātu no augsnes.
Alternatīva metode: etiķis
Ir vēl viena dabiska metode. Dārznieki bieži izmanto etiķa šķīdumu: 1 glāzi etiķa sajauc ar 3 glāzēm ūdens. Šo maisījumu izsmidzina uz kurmju rakumiem vai ielej tieši alās. Asa smaka arī kairina dzīvniekus un liek tiem pamest zemes gabalu, neizmantojot toksiskas ķīmiskas vielas.