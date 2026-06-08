Maltas Ordeņa prinča vizītes laikā Rīgā vairākās ielās ierobežos satiksmi
Maltas Ordeņa prinča vizītes laikā Rīgā vairākās ielās ierobežos satiksmi, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
No šodienas plkst. 7 līdz 10. jūnija plkst. 12 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Teātra ielas abās pusēs, posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai, Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, posmā no Teātra ielas līdz Kaļķu ielai.
9. jūnijā tiks ierobežota vai nepieciešamības gadījumā īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu satiksme gājēju kustība Pils laukumā, Pils laukuma un Muitas ielas krustojumā, Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā, Pils laukuma un Citadeles ielas krustojumā, Poļu gātes un Pils ielas krustojumā, Poļu gātē un Daugavas gātē, Brīvības laukumā, Klostera ielā, Hanzas ielā, posmā no Skanstes ielas līdz Pulkveža Brieža ielai.
Savukārt 10. jūnijā ierobežojumi būs spēkā Rātslaukumā un Latviešu strēlnieku laukumā.
Papildu 9. jūnijā no plkst. 12 līdz 14 tiks slēgta peldlīdzekļu kustība pilsētas kanālā no gājēju tilta pie Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas līdz gājēju tiltam pie Bastejkalna.
No šodienas līdz 10. jūnijam tiks ierobežota vai nepieciešamības gadījumā īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība kolonnas pārvietošanās maršrutos un piebraucot pie apmeklējamiem objektiem.