Ne tikai saldētas vai sālītas: idejas, kā sagatavot skābenes ziemai
Kas var būt labāks par karstu skābeņu zupu aukstā ziemas dienā – ne tikai sasilda un remdē izsalkumu, bet arī palīdz atkal sajust bezrūpīgās vasaras noti.
Skābeņu mērce ar baziliku
Skābena mērcīte ar svaigu noti, ko piešķir baziliks. Tā labi iederas dārzeņu zupās. Var pagatavot lielākā daudzumā un sasaldēt, un pēc atlaidināšanas pievienot rīvētu cieto sieru.
1 neliela burciņa
25 minūtes
Sastāvdaļas:
1 liela sauja noskalotu un nosusinātu skābeņu
3–4 bazilika zariņi
3 ķiploka daiviņas
30 g mandeļu plēksnīšu
150–170 ml olīveļļas
1 tējk. balzametiķa
svaigi malti pipari, sāls, cukurs
Gatavošana:
Bazilikam noplūc lapiņas un kopā ar skābenēm rupji sakapā. Ķiploku nomizo un arī sakapā. Mandeles ieber pannā bez taukvielām un viegli apgrauzdē. Mandeles, zaļumus un ķiplokus sablendē kopā ar eļļu un etiķi. Pieber sāli, piparus un šķipsnu cukura. Pildi burciņā un uzglabā ledusskapī.
Saldētas skābenes
Sagatavotas skābeņu lapas rupji sakapā, pildi nelielos, saldēšanai paredzētos trauciņos, pārlej ar aukstu ūdeni, liec saldētavā un sasaldē. Ja skābenes saldē bez ūdens piedevas, tās sasalst un saplok. Ūdenī saldētas skābenes pievieno ēdieniem neatlaidinātas.
Skābeņu un lakšu kubiņi
Ņem vienādās daļās skābenes un lakšus, nogriez rupjākos kātus un lapiņas smalki sakapā. Ber bļodā un samaisi. Pēc tam pildi ledus kubiņu saldēšanai paredzētās veidnēs un pielej ūdeni. Uzmanīgi liec saldētavā, lai sasalst. Pēc tam kubiņus var strauji pārbērt maisiņā vai kādā piemērotā kastītē, lai aizņem mazāk vietas, un likt atpakaļ saldētavā. Izmanto kā garšaugu piedevu zupās, mērcēs un sautējumos.
Skābeņu sviests
Viens no garšīgākajiem sviesta un zaļumu maisījumiem, ko var ziest uz maizes, pasniegt piedevās pie ceptas vai grilētas gaļas, zivs un dārzeņiem. Ēdams gan tūlīt pēc pagatavošanas, gan uzglabājams kādu nedēļu ledusskapī, gan iekonservējams – saldētā veidā.
1 paciņa sviesta
10 minūtes
Sastāvdaļas:
200 g mīksta sviesta
1 prāva sauja noskalotu un nosusinātu skābeņu
1 nomizota ķiploka daiviņa
2–3 ēdk. ļoti smalki sakapātu šalotes sīpolu
½ tējk. maltu aso čili piparu
sāls
Gatavošana:
Skābenes ļoti smalki sakapā. Sviestu liec bļodā, piespied caur spiedi ķiploku un pievieno pārējos produktus. Rūpīgi maisi, līdz visas sastāvdaļas vienmērīgi saēdas. Liec uz pergamenta vai cepampapīra, glīti saritini un ievieto saldētavā.