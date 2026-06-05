Sterili saskaņotas telpas vairs nav modē. Kā ieviest interjerā vintage akcentus?
Mūsdienu interjerā arvien spēcīgāk iezīmējas tendence atteikties no sterili saskaņotām un bezpersoniskām telpām. Vintage priekšmeti šajā ziņā kļuvuši par vienu no izteiksmīgākajiem paņēmieniem. Īpaši dabiski šī pieeja iederas lauku mājā, kur vecā kombinēšana ar jauno var piešķirt telpai dzīvu un siltu noskaņu, jaunākajā numurā vēstī žurnāls "Māja Laukos".
Vecais jaunā gaismā
Lauku mājā šāda estētika iederas īpaši dabiski. Te vecs galds, stikla vitrīna, samta krēsls vai lampa ar dekoratīvu abažūru nav tikai dizaina elements, jo tie veido daļu no mājas noskaņas. Tomēr ir kļūdaini domāt, ka ar vintage var apzīmēt visu, kas vienkārši ir vecs. Lai interjers nekļūtu smagnējs, haotisks vai līdzīgs muzejam, ir svarīgi saprast, ar ko vintage atšķiras no retro un antikvāra, kā izvēlēties īstos akcentus un kā tos savienot ar mūsdienīgu dzīvesveidu.
Viena no pēdējā laika aktualitātēm interjera dizainā ir tā sauktais collected interior jeb rūpīgi veidots un slāņains interjers. Tā ir telpa, kas izskatās pakāpeniski sakomplektēta, ar savu stāstu un apzināti atlasītiem elementiem, kurā viss nav nopirkts vienā veikalā. Tajā mūsdienīgas formas un materiāli dzīvo vienā telpā ar priekšmetiem, kuriem piemīt raksturs un vēsture.
Vintage, retro vai antikvārs?
Ikdienā mēs bieži vien vienā katlā liekam trīs atšķirīgus jēdzienus – vintage, retro un antikvārs. Tos mēdz lietot kā sinonīmus, tomēr nozīmes atšķiras.
Par vintage parasti sauc autentiskus priekšmetus no pagājušā gadsimta – mēbeles, lampas, tekstilu, traukus vai dekorus, kas tapuši konkrētā laikā un saglabājuši tā estētiku. Tie nav mūsdienās radīti atdarinājumi, bet īstas lietas ar savu vecumu, materiālu un lietošanas pēdām.
Retro savukārt ir mūsdienās radīts dizains, kas apzināti atdarina pagātnes estētiku. Piemēram, jauns ledusskapis ar piecdesmito gadu formu vai mūsdienās ražots krēsls ar sešdesmito gadu noskaņu būs retro, nevis vintage.
Antikvāri priekšmeti ir vismaz simt gadus seni, un tiem bieži piemīt augstāka vēsturiska, mākslinieciska vai materiāla vērtība. Tie var būt kolekcionējami, restaurējami un vērtējami jau citā kategorijā nekā vienkārši lietojami vintage interjera priekšmeti.
Šo atšķirību ir vērts zināt nevis pedantiskas terminoloģijas dēļ, bet tādēļ, lai apzinātāk veidotu savu māju. Vintage nav vienkārši kaut kas vecs. Tas ir priekšmets ar laika nospiedumu, kuru izvēlamies tā rakstura, dizaina, kvalitātes vai stāsta dēļ.
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