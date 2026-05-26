Eksotiski un mega ātri pagatavojami ēdieni no zaļajiem zirnīšiem
Zaļie zirnīši ir ideāls produkts ātrās virtuves cienītājiem. Konservēti un saldēti zirnīši top mīksti dažās minūtēs, taču arī svaigo pagatavošanai nav vajadzīgs ilgs laiks.
Zaļo zirnīšu un kartupeļu biezenis ar piparmētrām
Recepte no angļu virtuves
4 personām
25 minūtes
Sastāvdaļas:
400 g zaļo zirnīšu
200 g miltainu kartupeļu
30 g sviesta
5 ēdk. piena
3 ēdk. sakapātas svaigas piparmētras
rīvēts muskatrieksts
sāls
Gatavošana:
1. Nomizotus kartupeļus sagriez gabaliņos, ber verdošā sālsūdenī un vāri aptuveni 5 minūtes. Pieber zirnīšus un turpini vārīt, līdz kartupeļi un zirnīši mīksti. Nokās.
2. Katlā uzvāri pienu ar sviestu, pievieno kartupeļus un zirnīšus un sastampā. Iemaisi muskatriekstu, piparmētras un pieber sāli, ja vēl vajag.
Buljonā sutināti zaļie zirnīši
Recepte no franču virtuves
4 personām
20 minūtes
Sastāvdaļas:
500 g zaļo zirnīšu
100–150 ml buljona
3 šalotes sīpoli
2 ēdk. sakapātu pētersīļu
1 ēdk. eļļas
rīvēts muskatrieksts
sāls, malti pipari
Gatavošana:
1. Sīpolus nomizo un smalki sakapā. Katlā sakarsē eļļu, ieber sīpolus un pāris minūšu pasautē.
2. Pielej buljonu un uzvāri. Ieber zirnīšus un izvāri mīkstus. Pieber sāli, piparus un muskatriekstu. Iemaisi pētersīļus.
Zaļie zirnīši ar šķiņķi
Recepte no vācu virtuves
4 personām
20 minūtes
Sastāvdaļas:
500 g zaļo zirnīšu
150 g kūpināta caurauguša šķiņķa
100–150 ml buljona
1 ēdk. sakapātu timiāna lapiņu
sāls
Gatavošana:
1. Šķiņķi sagriez sīkos gabaliņos, ieber katlā bez taukvielām un apcep.
2. Pielej buljonu, ieber zirnīšus un izsautē mīkstus. Pieber timiānu un pasautē vēl pāris minūšu. Ja vajag, pieber sāli.
Zaļie zirnīši ar krējumu un kariju
Recepte no indiešu virtuves
4 personām
20 minūtes
Sastāvdaļas:
500 g zaļo zirnīšu
150 ml saldā krējuma
150 ml buljona
1 sīpols
1 ēdk. eļļas
4 tējk. cietes
2 tējk. karija pulvera
sāls, malti pipari
Gatavošana:
1. Sīpolu nomizo un sakapā. Katlā sakarsē eļļu, ieber sīpolus un 3–4 minūtes pasautē.
2. Pievieno buljonu, krējumu un kariju un uzvāri.
3. Cieti sakul ar 2–3 tējk. ūdens un iemaisi mērcē. Uz lēnas uguns turpini vārīt pāris minūšu.
4. Ieber zirnīšus, pieber sāli un piparus un sautē, līdz zirnīši mīksti.