Nissan Micra kļuvusi 100% elektriska. Kā tā brauc?
Vairāk nekā 40 gadus garajā karjerā Nissan Micra vairākkārt mainījusies līdz nepazīšanai. Sestajā paaudzē pienācis laiks kārtējai metamorfozei. Jaunākā Micra kļuvusi elektriska un izgatavota uz Renault bāzes.
Jaunā Micra faktiski ir pārzīmolots Renault 5, kas nav slikta izvēle. Galu galā, tas ir Eiropas Gada auto titula ieguvējs ar teicamu reputāciju. Tā kā platforma ir pazīstama, tehniskie parametri vairs nepārsteidz - divu ietilpību baterijas, divas dažādas jaudas un priekšas piedziņa.
Nissan Micra neliks daudz kavēties pie ātrajām uzkodām, jo ātrās uzlādes jauda ir lielāka nekā vairumam elektrisko mazauto - 100 kW ar lielāko iespējamo bateriju. Uzlādes jauda no Wallbox jau standartā ir 11 kW.
Micra salonā var lieliski redzēt, no kādas automašīnas tā izgatavota. Tomēr Nissan logotips stūrē iegulst pat ļoti labi. Šajā klasē vēl vajadzētu pameklēt elektromobili ar tik krāsainiem sēdekļiem. Micra salons ir rotaļīgs un raisa labu noskaņojumu. Kaut ko līdzīgu pagaidām var atrast vien trīsreiz dārgākā Nissan Ariya - vai varbūt jaunajā LEAF.
Pēc dokumentiem Micra skaitās četrvietīga vai pat piecvietīga. Patiesībā elektroauto pietiek vietas tikai diviem, un bagāžnieks arī ir mazs.
Kāpēc jaunā Nissan Micra ir tikai elektriska? Tāpēc, ka ES neatmaksājas ražot mazos degvielas auto, jo nodokļu un sodu slogs ir pārlieku liels. Viens gan nav skaidrs. Kāpēc kompānija, kas mums sagādāja pasaulē pārdotāko masu elektromobili LEAF, nemaz nav centusies pārtaisīt pa savai modei Micra? Šajā auto viss ir franču - pat gaiļa figūra priekšējā stiklā. Tiesa gan, ja ieskatās, tad viduskonsolē var atrast Fudži kalna attēlu.
Nissan Micra gan ražota dikti tālu no Fudži kalna un Japānas vispār - Francijā. Kādu jaudu izvelēties? Ar 120 ZS pilsētai pietiek, bet tad jāsamierinās ar mazo bateriju. Pabraucot ar Micra vairāk un redzot, ko atnes augstākas komplektācijas, gribas tēmēt uz tādu variantu, kas maksā ap 32 000 eiro. Jo, galu galā, lai kādu Nissan Micra jūs izvēlētos, EKKI līdzmaksājums tai ir garantēts.
Un tomēr - kas, izņemot faktu, ka Renault 5 joprojām ir deficīts, vedinātu izvēlēties godalgotā elektrosportista vietā šo japāņu lellīti? Pirmkārt, Nissan Micra ir mazliet lētāka, sākot ar 27 290 eiro. Otrkārt var gadīties, ka pircējam patīk Nissan zīmols, ģimenē vai autoparkā jau ir kāds Nissan, un tad Micra tāsts glīit saliekas pa vietām.