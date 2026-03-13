Viegli, veselīgi un gardi salāti vakara maltītei.
Šodien 18:36
Veselīgi un ātri pagatavojami salāti vakariņām
Viegli un vitamīniem bagāti salāti būs laba izvēle dienas noslēdzošajai maltītei. Organisms būs paēdis un gatavs nakts mieram, lieki nenopūloties ar smagas barības pārstrādi.
Cepeša salāti ar sieru
Šādi vari izlietot pāri palikušo cūkgaļas vai vistas cepeti. Ja tāda nav, derēs arī veikalā pirkts cepetis vai šķiņķis.
4 personām
15 minūtes
Vajadzēs:
- 400 g cepeša
- 100 g Rokforas vai cita pikanta zila pelējuma siera
- 2 saujas lapu salātu
- 4 ēdk. skāba krējuma
- 1 ēdk. smalcinātu diļļu
- pa šķipsnai sāls un piparu
Gatavošana:
1. Uz šķīvjiem kārto saplūkātus lapu salātus.
2. Sagriez gaļu plānās šķēlēs un liec uz salātu lapām, pa virsu sadrupini sieru.
3. Krējumu sakul ar dillītēm, sāli un pipariem. Salātus pārslaci ar mērci un pasniedz ar ņuku maizes.
Biete biezpiena kažokā
Protams, bez sīpola var iztikt, ja bīsties, ka ģimene tevi nesapratīs.
4 personām
15 minūtes
Vajadzēs:
- 200 g vārītas bietes
- 150 g biezpiena
- 1 smalki kapātu sīpolu
- 1 cieti vārītu olu
- 3 ēdk. krējuma
- sauju kapātu zaļumu (pētersīļu, diļļu)
- sauju kapātu valriekstu
- sāli – pēc garšas
Gatavošana:
1. Bieti sašķēlē plānās ripās.
2. Sajauc biezpienu ar krējumu, kapāto olu, sīpolu un zaļumiem. Pasāli, ja nepieciešams.
3. Liec uz šķīvja kārtās bietes ripas un biezpiena pildījumu, pārkaisi ar valriekstiem.