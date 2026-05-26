Pilna servisa līzings uzņēmumiem: Izmaksas un dati
MyAvis eksperiments: Vai uzņēmums Latvijā var efektīvi darboties bez sava autoparka?
Vai pilna servisa līzings un vieda mobilitāte varētu pilnībā aizstāt tradicionālu uzņēmuma autoparku? MyAvis veiktajā eksperimentā noskaidrojām, ka pareizi strukturēts modelis bez auto īpašumtiesībām var palīdzēt samazināt administratīvo slogu par aptuveni 40% un var nodrošināt lielāku finanšu elastību.
Šajā rakstā mēs detalizēti analizēsim reālus datus un salīdzināsim izmaksas starp klasisko uzņēmuma auto iegādi īpašumā un moderniem mobilitātes risinājumiem, lai izprastu to patieso ietekmi uz biznesa efektivitāti.
Latvijas tirgus tendences liecina par pieaugošu interesi par ārpakalpojumiem, tostarp transporta jomā. Uzņēmumi arvien biežāk izvēlas atteikties no sava autoparka pārvaldības, dodot priekšroku tādiem risinājumiem kā ilgtermiņa auto nomaun pilna servisa līzings.
Šāda pāreja bieži ir saistīta ar vēlmi optimizēt iekšējos resursus un maksimāli koncentrēties uz uzņēmuma pamatdarbību, uzticot tehnisko jautājumu risināšanu nozares profesionāļiem.
Šī pieeja var veicināt stabilāku naudas plūsmu un mazināt ar transportlīdzekļu uzturēšanu saistītos riskus.
Saturs
- Eksperimenta uzstādījums – mobilitāte bez autoparka
- Klasiskais modelis – ko patiesībā maksā savs autoparks?
- Alternatīva – pilna servisa līzings un mobilitātes risinājumi
- Eksperimenta salīdzinājums – izmaksas, elastība un nodokļi
- FAQ - Biežāk uzdotie jautājumi par pilna servisa līzingu
- Mobilitātes risinājumu ierobežojumi un alternatīvas
- Secinājumi
Eksperimenta uzstādījums – mobilitāte bez autoparka
Eksperimenta pamatā ir hipotēze, ka uzņēmums var pilnvērtīgi funkcionēt, neiegādājoties savus transportlīdzekļus, bet izmantojot elastīgus mobilitātes rīkus. Lai to praktiski pārbaudītu, tika izveidots testa uzņēmuma profils – vidēja izmēra SIA, kam ikdienas darba vajadzībām ir nepieciešamas piecas automašīnas. Šī uzņēmuma darbības specifika prasa regulārus izbraukumus gan galvaspilsētā, gan citos Latvijas reģionos, kas padara transporta pieejamību un uzticamību par kritisku biznesa sastāvdaļu. Šādos dinamiskos apstākļos pilna servisa noma var kļūt par stratēģisku izvēli, kas palīdz nodrošināt nepārtrauktu darbību bez liekiem sarežģījumiem.
Testa uzņēmuma profils un ikdienas vajadzības
Testa uzņēmuma darbinieki ikdienā veic ievērojamu nobraukumu, kas vidēji sasniedz 25 000 līdz 30 000 kilometru gadā katram transportlīdzeklim. Nepieciešamais auto tips ir kompaktklases un vidējās klases pasažieru automašīnas, kas ir labi piemērotas gan intensīvai pilsētas satiksmei, gan garākiem pārbraucieniem starp pilsētām.
Darbinieku pamatprasības ietver augstu drošības līmeni, braukšanas komfortu un nepārtrauktu tehnisko uzticamību, jo jebkura transportlīdzekļa dīkstāve var tieši ietekmēt klientu apkalpošanas kvalitāti un uzņēmuma reputāciju.
Šāda auto noma Rīgā un reģionos prasa stabilu, tūlītēju tehnisko atbalstu jebkurā diennakts laikā.
Salīdzināmie scenāriji: Īpašums pret pilna servisa mobilitāti
Pētījumā tika definēti divi galvenie salīdzināmie modeļi, lai iegūtu objektīvus datus.
- Klasiskais modelis, kurā automašīnas tiek iegādātas, izmantojot tradicionālo finansējumu, un uzņēmums pats veic pilnu to pārvaldību un uzturēšanu.
- Pilna servisa līzings, kur visu transportlīdzekļu uzturēšana, apdrošināšana, apkopes un administrēšana tiek nodota ārpakalpojumā, apvienojot to vienā fiksētā ikmēneša maksājumā.
Šo divu atšķirīgo pieeju salīdzinājums ļauj izvērtēt, kurš mobilitātes modelis ilgtermiņā var sniegt lielāku finansiālo un organizatorisko atdevi uzņēmumam.
Klasiskais modelis – ko patiesībā maksā savs autoparks?
Pašu pārvaldīts autoparks bieži vien slēpj izmaksas, kas ievērojami pārsniedz sākotnēji plānoto ikmēneša līzinga maksājumu, ieskaitot sarežģītu administrēšanu, neparedzētas dīkstāves un neplānotus remontus.
Lai gan no pirmā acu uzmetiena auto iegāde īpašumā var šķist saprotams un tradicionāls risinājums, reālā uzņēmuma ikdiena bieži atsedz daudz kompleksāku ainu.
Detalizēti analizējot tā sauktās "slēptās izmaksas", atklājas, ka ievērojamus uzņēmuma resursus un darbinieku laiku prasa:
- Apdrošināšanas polišu regulāra atjaunošana un administrēšana;
- Sezonālo riepu iegāde, to fiziska maiņa un uzglabāšana;
- Ikgadējās tehniskās apskates organizēšana.
Papildus tam, jebkurš auto serviss Rīgā vai citos Latvijas reģionos prasa ne tikai finansiālus ieguldījumus, bet arī ievērojamu laika patēriņu. Uzņēmuma darbinieki bieži vien pavada vērtīgas darba stundas, risinot ar automašīnu saistītus tehniskus jautājumus, komunicējot ar servisiem un organizējot loģistiku, kas tiešā veidā novērš viņu uzmanību no tiešajiem darba pienākumiem un biznesa attīstības.
Turklāt neplānoti remonti var radīt ne tikai tiešas, negaidītas finansiālas izmaksas, bet arī ievērojamus netiešus zaudējumus transportlīdzekļa dīkstāves dēļ.
Pieredze rāda, ka pašu spēkiem uzturēts autoparks prasa pastāvīgu uzmanību un liedz precīzi prognozēt izdevumus ilgtermiņā.
Alternatīva – pilna servisa līzings un mobilitātes risinājumi
Pilna servisa līzings ir mūsdienīgs mobilitātes risinājums, kurā klients izmanto transportlīdzekli un visu nepieciešamo uzturēšanas pakalpojumu grozu par vienu fiksētu mēneša maksu, bet perioda beigās auto atdod atpakaļ, nenesot atbildību par tā atlikušās vērtības riskiem. Šī pieeja var būtiski mainīt to, kā uzņēmumi plāno savus transporta budžetus.
Ja uzņēmējiem rodas jautājums, kas tieši ir pilna servisa līzings biznesa praksē, tad atbilde slēpjas iespējā lietot jaunu, drošu automašīnu ar 100% paredzamām izmaksām, pilnībā atbrīvojoties no tehniskām un administratīvām rūpēm.
MyAvis pieeja šim modelim ir veidota tā, lai maksimāli atvieglotu klienta ikdienu. Vienā fiksētā ikmēneša rēķinā ir iekļauta:
- Automašīnas lietošana;
- Pilna KASKO un OCTA apdrošināšana un negadījumu administrēšana;
- Regulārās tehniskās apkopes un neplānoti remonti;
- Profesionāls riepu serviss un uzglabāšana;
- Maiņas auto nodrošināšana jebkura remonta vai negadījuma laikā (īpaši būtiski nepārtrauktai biznesa darbībai).
Tā vietā, lai tērētu resursus, komunicējot ar vairākiem dažādiem pakalpojumu sniedzējiem – apdrošinātājiem, servisiem, riepu centriem –, uzņēmumam ir viens sadarbības partneris, kas uzņemas visas šīs rūpes.
Tas veicina daudz efektīvāku iekšējo resursu izmantošanu un sniedz sirdsmieru uzņēmuma vadībai.
Eksperimenta salīdzinājums – izmaksas, elastība un nodokļi
Salīdzinot datus, pilna servisa līzings uzrādīja par 15-20% zemākas kopējās lietošanas izmaksas (TCO) nekā īpašumtiesību modelis pētītajā scenārijā. Šis aprēķins iekļauj visus ar transportlīdzekļa ekspluatāciju saistītos aspektus visā tā lietošanas ciklā.
Izmantojot pilna servisa līzinga kalkulatorus, uzņēmumi var uzskatāmi redzēt, kā fiksēti ikmēneša maksājumi palīdz izvairīties no neplānotiem izdevumiem un atvieglo budžeta plānošanu ilgtermiņā.
Būtisks faktors ir arī nodokļu aspekti. Pilna servisa auto nomas un līzinga PVN atskaitīšanas kārtība padara šo modeli pievilcīgu no naudas plūsmas viedokļa. PVN par pakalpojumiem noteiktos apstākļos var tikt atskaitīts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas var uzlabot uzņēmuma finansiālos rādītājus.
Šī finansiālā elastība ļauj uzņēmumiem pielāgot savu autoparku aktuālajām biznesa vajadzībām, neiesaldējot lielus finanšu līdzekļus transportlīdzekļu iegādē.
Izmaksu pozīciju salīdzinājums
|
Izmaksu pozīcija
|
Pašu autoparks
|
Pilna servisa līzings (MyAvis)
|
Ikmēneša maksājums
|
Mainīgs (kredīts/līzings + pakalpojumi)
|
Fiksēts
|
Apdrošināšana
|
Atsevišķs maksājums un administrēšana
|
Iekļauta mēneša maksā
|
Apkope un remonts
|
Neplānotas izmaksas, atsevišķi rēķini
|
Iekļauta mēneša maksā
|
Administrēšanas laiks
|
Augsts (darbinieku stundas)
|
Minimāls (viens rēķins)
|
Atlikusī vērtība
|
Uzņēmuma risks
|
MyAvis risks
Apkopojot eksperimenta un tirgus analīzes datus, var secināt, ka pilna servisa līzings kalpo kā spēcīgs stratēģisks rīks uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanai. Pāreja uz modeli, kurā prioritāte ir netraucēta mobilitāte, nevis fiziskas īpašumtiesības, ievērojami atvieglo biznesa procesus.
Galvenie ieguvumi ir absolūta finanšu prognozējamība, būtiska administratīvā sloga mazināšana un garantēts sirdsmiers, ka jebkurā situācijā uzņēmuma darbinieki būs kustībā.
MyAvis vairāk nekā 30 gadu pieredze Latvijas tirgū ļauj mums izstrādāt tieši jūsu biznesa specifikai piemērotāko mobilitātes stratēģiju. Mūsu nozares eksperti var palīdzēt jums optimizēt izmaksas un nodrošināt nepārtrauktu, drošu kustību jūsu komandai.
Biežāk uzdotie jautājumi par pilna servisa līzingu
Kas ir pilna servisa līzings?
Pilna servisa līzings ir ilgtermiņa mobilitātes risinājums, kurā klients maksā fiksētu mēneša maksu par automašīnas lietošanu un pilnīgi visiem uzturēšanas pakalpojumiem. Līguma termiņa beigās automašīna tiek atdota, neuzņemoties atlikušās vērtības riskus. Šis modelis ideāli piemērots uzņēmumiem, jo noņem jebkādu administratīvo slogu un ļauj vienkārši braukt.
Pilna servisa vai finanšu līzings – kuru izvēlēties?
Izvēle atkarīga no jūsu mērķa. Finanšu līzings ir klasisks instruments auto iegādei īpašumā, kur visas rūpes un neplānotie izdevumi par auto uzturēšanu paliek jūsu ziņā. Pilna servisa līzings ir pakalpojums, kas orientēts uz izmaksu kontroli un laika ietaupījumu – tajā ir iekļautas apkopes, apdrošināšana un maiņas auto, nodrošinot 100% prognozējamu budžetu.
Kāpēc pilna servisa līzings ir izdevīgs uzņēmumiem?
Tas atbrīvo uzņēmumu no ikdienas rūpēm par transportu. Fiksētais maksājums ļauj precīzi plānot budžetu un novirzīt darbinieku resursus uzņēmuma pamatdarbībai. MyAvis pieredze rāda, ka šāda pieeja novērš neplānotu izdevumu risku un garantē nepārtrauktu darbinieku mobilitāti, izslēdzot dīkstāves radītos zaudējumus.
Kas ir iekļauts Avis Flex ilgtermiņa auto nomas maksā?
Avis Flex ilgtermiņa auto noma ir īpaši elastīgs pakalpojums, kas iekļauj automašīnas lietošanu, KASKO un OCTA apdrošināšanu, 24/7 palīdzību uz ceļa, apkopes, kā arī riepu servisu. Klients saņem pilnībā sagatavotu auto ar viena līdz 24 mēnešu līgumu bez sarežģītām ilgtermiņa saistībām, kas nodrošina augstu pielāgošanās spēju strauji mainīgos biznesa apstākļos.