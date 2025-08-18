Garšīgi
Šodien 16:33
Vienkārša un ātri pagatavojama pica mājas apstākļos - iesaka Mārtiņš Sirmais
Kad darbadiena beigusies, brīžiem gribas ātri vien ko uzkost un atpūsties.
Šefpavārs Mārtiņš Sirmais steidz talkā visiem nogurušajiem – TV kanāla "360" gatavošanas raidījumā “Dr. Sirmais” viņš dalās ar recepti, pēc kuras izmēģināšanas tu vairs nespēsi veikalā nopirkt saldēto picu.
Pirmais solis uz ātri pagatavotu picu ir nopirkt veikalā jau gatavo rauga mīklu – tā būs daudz pufīgāka un gardāka nekā saldētā pica. No mīklas izveido vēlamās picas pamatni un to izcep krāsnī. Izcepto pamatni apsmērē ar olīveļlu, kurai pievienoti ķiploki un uz tās saliek virsū visu, ko sirds kāro! Gatavs! Ja vēlies, vari uz neilgu laiku picu vēl iešaut krāsnī, lai "virsiņa" nedaudz pakūst.