Jauna vēža injekcija spēj pilnībā iznīcināt audzējus pat pacientiem bez citām ārstēšanas iespējām
Starptautiskā klīniskā pētījuma rezultāti devuši cerību tūkstošiem vēža pacientu visā pasaulē. Jauna pretvēža injekcija ar nosaukumu amivantamabs spējusi būtiski samazināt vai pat pilnībā iznīcināt audzējus pacientiem, kuru slimība vairs nereaģēja ne uz ķīmijterapiju, ne imūnterapiju.
Pētījumā, kas norisinājās 11 valstīs, piedalījās 102 pacienti, kuriem ļaundabīgie audzēji konstatēti galvā vai kaklā. Visiem dalībniekiem vēzis bija izplatījies vai atgriezies pēc iepriekšējās ārstēšanas. Rezultāti izrādījās pārsteidzoši – 43 pacientiem audzēji samazinājās vai pilnībā izzuda. No tiem 28 pacientiem audzēju izmērs ievērojami saruka, bet vēl 15 gadījumos ārsti konstatēja pilnīgu audzēju izzušanu.
"Šie ir nepieredzēti spēcīgi rezultāti pacientiem, kuru slimība kļuvusi rezistenta gan pret ķīmijterapiju, gan imūnterapiju," sacīja Londonas Vēža pētniecības institūta profesors Kevins Haringtons. "Šai pacientu grupai ārstēšanas iespējas ir ļoti ierobežotas, tādēļ šādi rezultāti ir īpaši iespaidīgi."
Pēc pētnieku teiktā, amivantamabs darbojas trīs dažādos veidos vienlaikus. Tas bloķē EGFR proteīnu, kas veicina audzēju augšanu, kavē MET signālu ceļu, ko vēža šūnas izmanto, lai izvairītos no ārstēšanas, un vienlaikus aktivizē imūnsistēmu cīņai pret audzēju. Turklāt preparāts tiek ievadīts kā neliela zemādas injekcija, nevis intravenozas sistēmas veidā, kas ārstēšanu padara ātrāku un ērtāku gan pacientiem, gan medicīnas personālam.
Viens no pētījuma dalībniekiem bija 56 gadus vecais Karls Volšs no Birmingemas, kuram 2024. gadā diagnosticēja mēles vēzi. Viņš pievienojās pētījumam pēc neveiksmīgas ķīmijterapijas un imūnterapijas. "Tagad jūtos spējīgs dzīvot normālu dzīvi. Pirms ārstēšanas man bija grūti runāt un ēst sāpju un pietūkuma dēļ. Pēc terapijas sākšanas pietūkums ievērojami mazinājās, sāpes kļuva daudz mazākas, un mana runa pilnībā atgriezusies normālā līmenī," viņš stāstīja.
Pētnieki uzsver, ka līdzīgi rezultāti jau novēroti arī plaušu vēža pacientiem. Šobrīd amivantamabs tiek pētīts aptuveni 60 klīniskajos pētījumos visā pasaulē, tostarp plaušu, resnās zarnas, kuņģa un smadzeņu audzēju ārstēšanā. "Šis pētījums parāda, ka mērķtiecīga vēža izpēte var sniegt nozīmīgus sasniegumus pat pacientiem ar ļoti ierobežotām ārstēšanas iespējām," norādīja Vēža pētniecības institūta vadītājs profesors Kristians Helins. "Šādu rezultātu sasniegšana tik sarežģīti ārstējamā pacientu grupā ir būtisks solis uz priekšu."