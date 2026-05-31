"Toluca" futbolisti trešo reizi triumfē CONCACAF Čempionu kausā
Meksikas futbola klubs "Toluca" sestdien trešo reizi vēsturē triumfēja Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību reģiona futbola asociāciju konfederācijas (CONCACAF) Čempionu kausā, finālā dramatiskā cīņā pārspējot "Tigres UANL".
Finālspēlē Mehiko "Toluca" tikās ar "Tigres UANL", pamatlaikam noslēdzoties neizšķirti 0:0 (0:0). Papildlaikā abas komandas apmainījās vārtu guvumiem un rezultāts kļuva 1:1, bet pēcspēles 11 metru sitienu sērijā ar 6:5 uzvarēja "Toluca".
Spēles papildlaika vidū, mača 104. minūtē, Horhe Diass pēc ieskriešanas soda laukumā raidīja bumbu tīklā un panāca 1:0 "Toluca" labā. Desmit minūtes vēlāk pēc centrējuma soda laukumā Žuakims Enrīke ar galvu sita bumbu vārtos un izlīdzināja rezultātu. Pēcspēles 11 metru sitienu sērijā "Toluca" vārtsargs Luiss Garsija neitralizēja divus pretinieku sitienus un nodrošināja savai komandai titulu.
"Tigres UANL" pēdējo desmit gadu laikā Čempionu kausa finālu sasniegusi piekto reizi, bet titulu izcīnījusi tikai 2020. gadā. Savukārt "Toluca" finālā spēlēja pirmo reizi kopš 2014. gada un sesto reizi vēsturē, bet trofejas iepriekš tika izcīnītas arī 1963. gadā un 2003. gadā. Pēdējo reizi divas Meksikas komandas turnīra finālā tikās 2021. gadā, kad "Monterrey" ar 1:0 pieveica "America".
Trofejas īpašnieki kvalificēsies 2026. gada FIFA Starpkontinentālajam kausam un 2029. gada FIFA Klubu pasaules kausam. Pērn par CONCACAF Čempionu kausa ieguvējiem kļuva Meksikas komanda Mehiko "Cruz Azul", kura finālā ar 5:0 sagrāva Vankūveras "Whitecaps".