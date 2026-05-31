No Mazsalacas jūrnieka dēla līdz ASV brigādes ģenerālim: Kara muzejā viesojas latviešu izcelsmes pilots
Latvijas Kara muzejā paviesojies kāds īpašs viesis – latviešu izcelsmes ASV Gaisa spēku brigādes ģenerālis Rūdolfs F. Pēkšēns, kurš ieradās ASV kā latviešu bēglis, bet laika gaitā kļuva par vienu no augstākā ranga latviešu izcelsmes virsniekiem ASV bruņotajos spēkos.
Kā norāda muzejs, Pēkšēns dzimis 1944. gadā Bostonā latviešu ģimenē. Viņa tēvs Rūdolfs Kārlis Pēkšēns bija dzimis Mazsalacā un pēc Krišjāņa Valdemāra jūrskolas absolvēšanas strādāja par jūrnieku. Otrā pasaules kara laikā viņš kopā ar kuģa apkalpi nonāca ASV, kur vēlāk dienēja ASV Jūras spēkos. Savukārt viņa māte Elizabete nāca no latviešu ģimenes, kas Amerikā bija apmetusies pēc 1905. gada revolūcijas. Viņa aktīvi iesaistījās latviešu bēgļu uzņemšanā un aprūpē, un tieši Austrumbostonas ostā, sagaidot no Eiropas ieradušos tautiešus, iepazinās ar savu nākamo vīru.
Dienestu ASV Gaisa spēkos Pēkšēns sāka rezerves virsnieku sagatavošanas programmā (ROTC), kļūstot par pieredzējušu kara pilotu ar gandrīz 3900 lidojumu stundām, no kurām vairāk nekā 600 aizvadītas kaujas operācijās Dienvidaustrumāzijā un Tuvajos Austrumos. Viņš tiek uzskatīts par unikālu personību ASV Gaisa spēku vēsturē, jo ir viens no retajiem virsniekiem, kurš reālos konfliktos pilotējis trīs pilnīgi atšķirīgu klašu lidaparātus – stratēģisko bumbvedēju B-52 "Stratofortress", taktisko izlūklidmašīnu RF-4C "Phantom II" un specializēto iznīcinātāju F-4G "Advanced Wild Weasel".
Savas 29 gadus ilgās militārās karjeras laikā Pēkšēns komandēja četras stratēģiski nozīmīgas aviācijas bāzes un apvienotos centrus Vācijā un ASV, kā arī ieņēma augstus amatus Pentagonā un ASV Dienvidu pavēlniecībā Panamā. Pēc aktīvā dienesta noslēguma viņš vēl 15 gadus strādāja ASV aizsardzības industrijā un militāro tehnoloģiju jomā.
Latvijas Kara muzejā Pēkšēns sniedza interviju muzeja mutvārdu vēstures kolekcijai, kurā tiek apkopotas bijušo militārpersonu un aizsardzības nozares pārstāvju liecības par dienestu, starptautiskajām operācijām un Latvijas bruņoto spēku attīstību. Līdz šim muzejs šīs kolekcijas vajadzībām ir ierakstījis jau vairākus desmitus interviju.