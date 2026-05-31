Kubuliņš izcīna devīto vietu EMX250 piektajā posmā
Latvijas motosportists Jēkabs Kubuliņš izcīnījis devīto vietu Vācijas pilsētā Teičentālē aizvadītajā Eiropas čempionāta piektajā posmā 250 kubikcentimetru klasē (EMX250).
Sestdien aizvadītajā pirmajā braucienā Kubuliņš no trešā desmita vidus līdz finišam aizcīnījās līdz 15. vietai. Svētdien otrajā braucienā lietainos laikapstākļos latvietis turējās pirmajā desmitā un brauciena otro daļu bija sestajā pozīcijā, kurā sasniedza arī finišu.
Posma ieskaitē Kubuliņš ar 22 punktiem bija devītais aiz abu braucienu uzvarētājiem spāņa Fransisko Garsijas un dāņa Madsa Fredso, kuri attiecīgi pirmajā un otrajā braucienā pie ieskaites punktiem netika. Pirmās divas vietas ar 40 punktiem ieņēma otrajā un ceturtajā vietā braucienos finišējušie austrālietis Džeiks Kenons un nīderlandietis Gians Dēnsens.
Pēc aizvadītiem pieciem posmiem kopvērtējumā līderpozīciju ar 202 punktiem saglabā Garsija, kurš par 30 punktiem apsteidz Kenonu. Kubuliņam 63 punkti dod 13. vietu. Šajā sezonā EMX250 klasē iecerēti 12 posmi.