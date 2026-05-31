Rēzeknes novadā papildināti līdaku krājumi
Rēzeknes Černostes un Zosnas ezeros ielaisti vairāki tūkstoši līdaku mazuļu.
Kā norāda Rēzeknes novada pašvaldība, Černostes ezerā ielaisti 19 000, bet Zosnas ezerā – 14 000 līdaku vienvasaras mazuļu, ar vidējo svaru 1,2 grami, un vidējo garumu seši centimetri. Zivju mazuļi ezeros tika laisti dažādās ezera vietās, nogādājot tos uz ielaišanas vietām ar motorlaivu.
Zivju ielaišanu ezeros veica Maltas apvienības pārvalde sadarbībā ar Valsts vides dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta, SIA “Escarlat” pārstāvjiem un apvienības iedzīvotājiem. Iniciatīvas mērķis ir veicināt līdaku populācijas atjaunošanos un nodrošināt ilgtspējīgu zivju resursu apsaimniekošanu.
Projekta īstenošanai pēc tirgus izpētes tika noslēgts līgums ar SIA "Escarlat" par 9570 eiro. No šīs summas 6570 eiro finansēja Zivju fonds, bet 3000 eiro nodrošināja Rēzeknes novada pašvaldība.