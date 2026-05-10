Vieglas brokastu receptes Māmiņdienai - būs pa spēkam arī bērnam
Lai māmiņdienas rīts ikvienai mammai sāktos ar mīļiem sveicieniem un gardām brokastīm, šefpavārs Uģis Veits piedāvā piecas īpašas brokastu receptes.
Tās ir vieglas un ātri pagatavojamas, mazākie bērni var ņemt talkā tēti, bet lielākie jau tiks galā paši. No saldām un sātīgām vafelēm līdz veselīgiem augļiem vai spinātu un zemeņu salātiem – izvēles iespējas katrai gaumei un pieredzei virtuvē, lai iepriecinātu savu māmiņu!
Saldās vafeles
Sastāvdaļas (4 porcijām):
250 g cukura
250 ml ūdens
250 g miltu
125 g sviesta
2 olas
Pagatavošana:
Bļodā izkausē sviestu, pieber cukuru, pievieno olas un visu kārtīgi samaisi. Pielej klāt karstu ūdeni. Maisot lēnām ber klāt miltus. Cep vafeles uzkarsētā un mazliet ietaukotā vafeļu pannā. Pasniedz ar svaigiem augļiem, šokolādes mērci, putukrējumu vai citiem gardumiem pēc izvēles.
Kruasāns ar kokteiļgarneļu salātiem Ziemeļvalstu gaumē
Sastāvdaļas (3 porcijām):
6 kruasāni
160 g krēmsiera
160 g garneļu
1 galviņa romiešu salātu
1 gurķis
1 selerijas kāts
1 sarkanais sīpols
1 citrons
3 olas
1 buntīte diļļu
3 ēdamk. majonēzes
1 ēdamk. sinepju
1 ēdamk. medus
1 tējk. asā paprikas pulvera
1 daiviņa ķiploka
Pagatavošana:
Garneles atkausē, liekot uz nakti ledusskapī, vai ber bļodiņā un aplej ar aukstu ūdeni. Nomaini ūdeni 1–2 reizes, līdz garneles atkusušas, notecini un, viegli piespiežot ar papīra dvieli, nosusini lieko ūdeni. Vārošā ūdenī liec vārīties olas istabas temperatūrā. Vāri 7–8 minūtes, pēc tam strauji atdzesē ledus ūdenī vai ļoti aukstā ūdenī.
Pagatavo mērci. Ķiploka daiviņas nomizo un sarīvē. Bļodiņā vienmērīgi samaisi majonēzi, sinepes, citronu sulu, rīvētos ķiplokus, šķipsniņu sāls, paprikas pulveri un medu. Dilles atbrīvo no kātiņiem, smalki sakapā un piejauc mērcei. Gurķi un selerijas kātus sagriez mazos kubiņos. Sīpolu nomizo un sasmalcini. Sajauc dārzeņus ar garnelēm un mērci. Pēc garšas pievieno sāli, melnos piparus un citronu sulu.
Kruasānus iegriez un pārzied ar krēmsieru, pa virsu liec salātlapas, pāri kārto garneļu salātus un ripiņās sagrieztu olu.
Augļu bļodiņa ar auzu pārslām
Sastāvdaļas (4 porcijām):
500 g aprikožu (var aizstāt ar citiem augļiem)
250 g dažādu ogu (zemenes, mellenes u. c.)
2 banāni
1 apelsīns
300 g grieķu jogurta
2 paciņas vaniļas cukura
80 g auzu pārslu
Pagatavošana:
Nomazgā aprikozes, izņem kauliņus un sagriez tās kubiņos. Notīri ogas, nomazgā un notecini lieko ūdeni. Ja nepieciešams, lielākās ogas sagriez gabaliņos. Pēc tam nomizo un sagriez banānus kubiņos. Liec augļus četrās bļodiņās. Izspied apelsīna sulu, ar pusi no tās apslaki augļus. Otru pusi sajauc ar jogurtu un vaniļas cukuru, visu pārlej augļiem. Uz pannas bez taukvielām apmēram 3 minūtes apgrauzdē auzu pārslas, līdz tās ir gaiši brūnas. Auzu pārslas pievieno augļiem bļodiņās un pasniedz nekavējoties.
Maizītes pica
Sastāvdaļas (4 porcijām):
200 g krēmsiera
200 g cietā siera
100 g saulē kaltētu tomātu
2 maizītes
2 sīpoli
80 g zaļo olīvu
1 ķiploka daiviņa
sāls, pipari
Pagatavošana:
Notīri sīpolus un sagriez tos mazos kubiņos. Notecini tomātus un olīvas, pēc tam sakapā tos. Samaisi visu kopā ar svaigo sieru. Pievieno caur presi izspiestu ķiploka daiviņu, sāli un piparus pēc garšas. Pārgriez maizītes horizontāli uz pusēm. Griezuma virsmas pārzied ar krēmu un liec maizītes uz cepeškrāsns pannas, kas pārklāta ar cepampapīru. Apkaisi tās ar rīvētu sieru un cep kraukšķīgas cepeškrāsnī 200 grādos apmēram 15 minūtes. Vislabāk garšos kopā ar jauktiem zaļajiem salātiem.
Salāti ar zemenēm un avokado
Sastāvdaļas (4 porcijām):
500 g spinātu
200 g zemeņu
100 g fetas siera
2 avokado
mandeles
sarkanie sīpoli
2 tējk. medus
balzamiko etiķis
Pagatavošana:
Sagriez zemenes un avokado vidēja lieluma gabaliņos. Sasmalcini sarkano sīpolu. Spinātu lapas liec salātu traukā, tām pa virsu uzber pārējās sagrieztās sastāvdaļas. Balzamiko etiķi samaisi ar medu un pievieno salātiem. Nobeigumā salātiem pa virsu uzber fetas sieru.