Biezpiena rozītes ir gards un veselīgs našķis.
Šodien 09:29
Ātrās un gardās biezpiena rozītes
Lielisks veids, kā garšīgi apēst biezpienu, turklāt rozītes ir patiešām viegli pagatavojamas un arī skaistas, tāpēc labi iederas uz svētku galda. Mums dikti garšo!
Vajadzēs:
- 250 g biezpiena
- 2 olu dzeltenumus
- 120 g cukura
- 100 g sviesta
- šķipsnu sāls
- 280 g miltu
- tējkaroti cepamā pulvera
- pūdercukuru pārkaisīšanai
Gatavošana
Bļodā liek biezpienu, olu dzeltenumus, cukuru, sāli un mīkstu (ne kausētu) sviestu un ar rokas blenderi visu sastrādā viendabīgā masā.
Pievieno miltus un cepamo pulveri, visu sastrādā viendabīgā mīklā. Tad to sadala divās daļās un katru izrullē uz virsmas, kas nokaisīta ar miltiem. Izspiež apļus aptuveni 7 cm diametrā.
Ņem četrus un pamīšus kārto vienu virs otra (katru aplīti līdz pusei), tad sarullē.
Rullīti pārgriež uz pusēm.
Iegūtās rozītes kārto uz pannas.
Liek cepeškrāsnī, cep 180 grādos 25 minūtes.
Gatavas pārkaisa ar pūdercukuru.