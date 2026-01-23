Interneta hits - siera kūka tikai no divām sastāvdaļām
Šī desertu recepte ir patiešām viegla un neprasa daudz sastāvdaļu. Ar tikai diviem galvenajiem komponentiem - grieķu jogurtu un cepumiem - var ātri pagatavot šo gardo japāņu siera kūkas variantu.
Vietējā mazpilsētas veikaliņā pārdevēja satraukti stāsta: "Nevaru saprast, kāpēc tie vieni cepumi brīvdienās izpirkti. Agrāk nemaz tā nepirka. Jūtu, ka kaut ko esmu palaidusi garām." Apgaismoju pārdevēju, ka, visdrīzāk, viņa palaidusi garām tā saucamās japāņu siera kūkas uznācienu uz Latvijas desertu skatuves.
Šī deserta pagatavošana ir vieglāka par vieglu. Nopērkam trauciņu ar grieķu jogurtu un cepumus. Vēlams, gana saldus un noteikti ne pildītus. Pārliekam grieķu jogurtu glītā deserta trauciņā. Rūpīgi saspraužam iekšā cepumus, diezgan blīvi vienu pie otra. Pats svarīgākais – ievietojam sagatavoto desertu ledusskapī vismaz uz astoņam stundām. Sarežģītākais šajā receptē – sagaidīt tās stundas, lai varētu nogaršot populāro desertu. Pirms likšanas ledusskapī desertam pēc izvēles var pievienot rīvētu citrona miziņu, smalki sagrieztas zemenes, šokolādes skaidiņas vai ko citu garšīgu, kas pašam iet pie sirds vai ir mājās! Lai labi garšo!