Gaidāmi ciemiņi? Pagatavo vienkāršas uzkodas no zivīm
Pagatavot skaistas un arī garšīgas zivs uzkodas var rekordātri un tas neprasa ne pūļu, ne lielu līdzekļu. Toties viesus pacienāsi ar izsmalcinātiem gardumiem.
Steidzīgā ikdienā dzīvi atvieglo piemēroti produktu krājumi mājās, tāpēc allaž der turēt rezervē kādu kārbu konservēta tunča, sardīņu, skumbrijas vai laša un sairas. Labi, ja saldētavā glabājas sasaldētas zivs filejas vai gabaliņi. Vienmēr noder daži citroni, konservēti tomāti savā sulā, majonēze un garšvielas.
Gurķu un kūpināta laša uzkoda
Ātri un vienkārši pagatavojama uzkoda. Laša vietā var izmantot arī kūpinātu foreli vai citu zivi.
Sastāvdaļas:
200 g kūpināta laša
200 g trekna biezpiena
1 liels garais gurķis
1 ēdk. krējuma
1 ēdk. sakapātu lociņu
1 ēdk. sakapātu pētersīļu
½–1 ēdk. majonēzes
2 tējk. citronu sulas
mazi diļļu zariņi
malti pipari, sāls
Gatavošana:
1. Biezpienu sakul ar krējumu, majonēzi, citronu sulu, lociņiem, pētersīļiem un dillēm. Pieber sāli un piparus.
2. Lasi sagriez plānās šķēlītēs, pēc tam, ja vajadzīgs, gabaliņos.
3. Gurķi sagriez pabiezās šķēlēs.
4. Uz katras gurķa šķēles uzliec pa laša šķēlītei, tam virsū liec biezpiena krēmu. Izrotā ar dillēm.
Zivju krēms maizītēm
Labs variants, kā iepriekš sagatavot pamatu gardām brokastu maizēm. Burciņā iepildītu krēmu var uzglabāt ledusskapī pat ilgāk nekā nedēļu, tikai jāraugās, lai virspusi allaž klāj eļļas kārtiņa.
Sastāvdaļas:
2 kūpinātas skumbrijas filejas
1 kārba sardīņu eļļā
1 kārba tunča savā sulā
70–100 g melno olīvu bez kauliņiem
1–2 ēdk. notecinātu kaperu
olīveļļa
malti pipari
Gatavošana:
1. Sardīnes un tunci notecini, skumbriju sagriez gabaliņos.
2. Visus produktus, izņemot eļļu, sablendē. Eļļu pakāpeniski pievieno beigās, lai izveidojas pabiezs krēms. Pēc garšas pieber arī sāli un citas garšvielas.