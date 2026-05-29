"Riga" futbolisti Latvijas futbola virslīgas mačā pārspēj "Grobiņu"
Ar Raivja Andra Jurkovska un Muhameda Badamosi precīzajiem sitieniem "Riga" komanda piektdien "Tonybet" Latvijas virslīgas 16. kārtas ievadā savā laukumā ar 2:0 (1:0) pieveica "Grobiņu".
"Riga" vadībā izvirzījās pirmā puslaika kompensācijas laika otrajā minūtē, kurā pēc Maksima Toņiševa piespēles Jurkovskis izdarīja precīzu sitienu no soda laukuma robežas. Viesiem bija iespēja izraut neizšķirtu 15 minūtes pirms pamatlaika beigām, taču "Riga" vārtsargs Frenks Dāvis Orols vairākas reizes liedza pretiniekiem raidīt bumbu vārtos.
Uzvaru mājinieki nostiprināja otrā puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē, kad Badamosi atņēma pretiniekam bumbu un apspēlēja arī vārtsargu Vjačeslavu Kudrjavcevu, raidot bumbu mērķī.
Piektdien savā starpā spēkojas arī "Super Nova" un RFS. Sestdien "Liepāja" savā laukumā tiksies ar "Tukums 2000" komandu un "Auda" - ar "Ogre United", bet svētdien "Jelgava" mājās tiksies ar "Daugavpili".
RFS 15 spēlēs ir guvusi 40 un "Riga" - 16 mačos 39 punktus, bet "Auda" - 15 cīņās 31 punktu. 20 punkti ir "Super Nova" komandai, bet 19 un 17 punkti - attiecīgi "Liepājai" un "Daugavpilij". 14 punkti ir "Jelgavai", pa 13 punktiem - "Grobiņai" un "Tukums 2000" vienībai, bet "Ogre United" futbolistiem ir četri punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.