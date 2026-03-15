Pavasarīgas uzkodas ar sausmaizītēm
Pietiek ar dažām minūtēm un vienkāršiem produktiem, lai sausmaizītes pārvērstu garšīgās uzkodās.
Receptēs norādītais produktu daudzums paredzēts 4 personām!
Ar dārzeņu pesto
● 4 sausmaizītes
● 50 g dzeltenās paprikas
● 30 g cukīni
● 1 puravs
● 2 ēdk. zaļā pesto (pēc izvēles)
● 1 ēdk. svaigu timiāna lapiņu
● sāls, malti pipari
1. Papriku un cukīni sagriez smalkos gabaliņos, puravu – ļoti plānos gredzenos.
2. Samaisi ar pesto un timiāna lapiņām.
3. Liec uz sausmaizītēm un pārkaisi ar maltiem pipariem un sāli – ja vajag.
Ar biezpienu un zaļumiem
● 4 sausmaizītes
● 125 g vājpiena biezpiena
● 30 g redīsu
● 30 g redīsu dīgstu
● 30 g rīvētu burkānu
● 1 ēdk. olīveļļas
● kressalātu zaļumi
● sāls, malti pipari
1. Redīsus sagriez plānās ripiņās.
2. Biezpienu samaisi ar eļļu, burkāniem, redīsiem un dīgstiem.
3. Liec uz sausmaizītēm, pārkaisi ar sāli un pipariem, izrotā ar kressalātu zaļumiem.
Ar lasi un olām
● 4 sausmaizītes
● 100 g kūpināta laša
● 75 g jogurta bez piedevām
● 50 g kātu seleriju
● 2 vārītas olas
● 1 tējk. svaigi rīvētas citrona vai laima miziņas
● 1 ēdk. smalki sakapātu pētersīļu
● sāls, malti pipari
1. Seleriju sagriez smalkos gabaliņos. Nolobītas olas pārgriez gareniski uz pusēm.
2. Jogurtu sakul ar selerijām, citrona miziņām, pētersīļiem, sāli un pipariem.
3. Uz sausmaizītēm liec lasi, tam virsū – jogurta mērci un pa vienai olas pusītei.
Ar šķiņķi un siera krēmu
● 4 sausmaizītes
● 4 šķēles vārīta šķiņķa
● 4 romiešu salātu lapas
● 150 g svaigā siera
● 25 g rīvēta Čedaras siera
● 1 ēdk. piena
● 1 ēdk. smalki sakapātu maurlociņu
● sāls, malti pipari
1. Svaigo sieru sakul ar pienu, lociņiem, sāli un pipariem.
2. Salātlapas saplucini parupjos gabalos. Šķiņķi sagriez palielos gabalos.
3. Salātus liec uz sausmaizītēm, virsū uzzied siera krēmu. Uz tā liec šķiņķi un pārkaisi ar rīvēto sieru.