"Kandava"/"Turība" izcīna ceļazīmi uz "Challenger" sacensībām

"Kandava"/"Turība" mājas turnīrā nodrošina ceļazīmi uz "Challenger" sacensībām.
Šodien 19:37
Latvijas 3x3 basketbola komanda "Kandava"/"Turība" piektdien Kandavā aizvadītajā augstskolas "Turība" kausā sev nodrošināja ceļazīmi uz jūnija beigās Reinjonā gaidāmo "Challenger" turnīru.
"Kandava"/"Turība", kuras sastāvā bija Reinis Avotiņš, Edgars Krūmiņš, Rihards Kuksiks un Kārlis Šilke-Žunda, finālā ar 21:17 pārspēja Lietuvas kvartetu "Kaunas VDU". "Challenger" turnīrā Francijas aizjūras teritorijā Reinjonā, kas norisināsies 27. un 28. jūnijā, notiks cīņa par trīs ceļazīmēm uz augusta vidū gaidāmo Lozannas "Masters" turnīru.