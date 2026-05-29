Sākta parakstu vākšana par lāču medību legalizēšanu. "Visi nav kā Ilzīte!"
Iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” sākta parakstu vākšana par lāču medību legalizēšanu. Kā norāda iniciatīvas autors Kaspars Lūsis, "mēs nedrīkstam gaidīt pirmo traģisko negadījumu, lai sāktu rīkoties".
"360TV Ziņas" norāda, iniciatīvas autors uzsvēris, ka "visi nav kā lācenīte Ilzīte un ķepaiņi esot apdraudējums" Latvijas iedzīvotājiem. Lai situāciju risinātu Lūsis, piedāvājis ieviest trīs līmeņu risinājumu pakotni: likumdošanas grozījumus, operatīvās rīcības algoritmus un ilgtermiņa populācijas apsaimniekošanas stratēģiju.
Šobrīd Latvijā mīt aptuveni 190 lāču, un to skaits turpina pieaugt. Kā norāda Lūsis, iedzīvotāji reģionos, īpaši Vidzemē un Latgalē, ziņo par situācijām, ka lācis no cilvēka vairs īpaši nebaidās.
“Lai izgrozītu normatīvos aktus, tas prasa ārkārtīgi daudz laika. Ja tomēr kaut kas notiek, nevarēs ātri reaģēt. Tad labāk sagatavoties. Pirms gadiem 20 mēs varējām visi mierīgi staigāt pa mežu un lāci nesatiktu, tagad ir tā iespēja, labāk runājam skaidri,” stāsta Linda Dombrovska, žurnāla “Medības” galvenā redaktore.
Ķepaiņiem ir arī aizstāvji. Vienlaikus portālā “Mana balss” iesniegta iniciatīva pret lāču medībām. Uz prevenciju kā svarīgāko risinājumu norāda arī Dabas aizsardzības pārvalde (DAP). “Lāču klātbūtne pati par sevi nav uzskatāma par tiešu apdraudējumu sabiedrībai. Jāpielāgojas arī zināmā mērā uz atkritumiem, tiem jābūt slēgtiem. Tas savādāk ir kā zviedru galds lācim, komposta kaudze pie šķūnīša, dažus metrus no mājām, nu protams, ka viņš nāks,” komentē Karīna Lazdāne, DAP Dabas aizsardzības departamenta savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vadītāja.
Lāču populācija Latvijā joprojām ir maza, turklāt tā ir aizsargājama suga, tādēļ par medību atļaušanu nemaz nevar būt runa. Turklāt, tas tik un tā neatrisinātu problēmu ar agresīviem dzīvniekiem.
Vairāk skaties video!