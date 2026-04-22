Ziemeļlatvijā atklās vasaras un arī jaunus autobusu maršrutus
No 1. maija Valmieras, Valkas un Smiltenes novados sāks kursēt vasaras sezonas autobusu maršruti, kā arī tiks atklāti jauni maršruti. Pasažieriem jāņem vērā, kā tie nekursēs katru dienu, tādēļ jāpievērš uzmanība satiksmes sarakstam.
Autotransporta uzņēmums “VTU Valmiera” informē, ka no 1. maija tiek atjaunoti šādi autobusu maršruti:atklās sezonas maršrutus:
* Valmiera - Brenguļi - Pūpoli - Valmiera no Valmieras autoostas plkst.08:30 un plkst.19:05 (trešdienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās);
* Valmiera - Gauja - Gaujmala - Valmiera no Valmieras autoostas plkst.8:30 un plkst.17:35 (trešdienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās);
* Smiltene - Variņi - Palsmane - Gaujiena plkst.7:20 no Smiltenes autoostas un plkst.10:25 no Gaujienas (sestdienās);
* Smiltene - Aumeistari - Gaujiena plkst.12:25 no Smiltenes autoostas un plkst.15:20 no Gaujienas (sestdienās);
* Valka - Pedele - Ērģeme plkst.9:00 no Valkas autoostas un plkst.18:25 no Ērģemes (svētdienās);
* Valka - Gauja - Aumeistari - Smiltene plkst. 7:30 no Valkas autoostas (sestdienās).
Tāpat no 1. maija tiek atklāti vairāki jauni reisi:
* Valka - Brīdaga plkst.9:50 un 15:45 no Valkas autoostas (ceturtdienās);
* Brīdaga - Valka plkst.11:20 un 17:15 no Brīdagas (ceturtdienās).