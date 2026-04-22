FOTO: Madonas novadā izsola īstu pērli pie ezera - “Ezernieki” meklē jaunu saimnieku”

LVM izsola gleznaino tūrisma un atpūtas centru “Ezernieki” Madonas novadā
Pašā ezera krastā, mežu ieskautā ainavā Madonas novadā, jaunu saimnieku meklē atpūtas komplekss “Ezernieki”. Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM) elektroniskā izsolē pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu Indrānu pagastā, kā arī tā funkcionēšanai nepieciešamo kustamo mantu.
Īpašums “Ezernieki” ar kadastra numuru 7058 019 0056 sastāv no 6,06 hektārus plašas zemes vienības un sešām būvēm — sarga ēkas, vasaras estrādes, dīrātavas, tūrisma un rekreācijas centra, sabiedriskās tualetes un trim viesu mājām. Īpašumu ieskauj plaša, kopta teritorija ar zālienu, kas piemērota gan sporta spēlēm, gan lielākiem pasākumiem.
Izsolei iespējams pieteikties līdz 2026. gada 5. maijam plkst. 23.59, savukārt tās noslēgums paredzēts 2026. gada 15. maijā plkst. 13.00.
Izsoles sākumcena noteikta 601 2015 eiro apmērā, drošības nauda jeb nodrošinājums ir 20 000 eiro, bet izsoles solis — 1000 eiro. Lai piedalītos izsolē, interesentiem līdz 5. maijam jāiemaksā nodrošinājuma maksa AS “Latvijas valsts meži” kontā un elektronisko izsoļu vietnē jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.
Par nosolīto objektu būs jānorēķinās 20 darba dienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas.
Kā intervijā Jauns.lv atklāj “LVM Rekreācija un vide” direktore Ieva Sīpola, “Ezernieki” līdz šim kalpojis kā daudzpusīgs tūrisma un atpūtas centrs, kur iespējams ne vien nakšņot, bet arī rīkot seminārus, sporta spēles, nometnes, kāzas un citus pasākumus.
Kā uzsver LVM pārstāve, šis atpūtas komplekss piemērots gan lielākām, gan vidēja mēroga svinībām un korporatīvajiem pasākumiem. Tas atrodas skaistā meža ielokā pie Salas ezera. Komplekss izvietots labiekārtotā teritorijā, un tajā iespējams izmitināt līdz pat 80 viesiem. Uz vietas ir arī plašas iespējas dažādai atpūtai — gan mierīgai atelpas baudīšanai dabā, gan aktīvākai laika pavadīšanai. Plašā teritorija piemērota arī nakšņošanai teltīs vai treileros.
Uz vietas pieejamas plašas iespējas dažādai atpūtai — no mierīgas dabas baudīšanas līdz aktīvai laika pavadīšanai. Teritorija ir piemērota pastaigām, velobraucieniem un sporta aktivitātēm. Infrastruktūra pielāgota arī lielākiem pasākumiem — tur pieejama nojume ēdināšanai, neliela estrāde ar deju laukumu, labierīcības, kā arī svinību zāle ar skatu uz ezeru līdz 80 viesiem. Visi 18 numuriņi ir aprīkoti ar labierīcībām, un centrā padomāts arī par vides pieejamību.
Izsolē iekļauta arī dīrātava, kas paredzēta nomedīto dzīvnieku apstrādei. Tas ir būtisks ieguvums, ņemot vērā, ka apkārtējā teritorija ir iecienīta medību vieta.
“Pašlaik īpašums tiek izsolīts, piedāvājot to iegādāties privātpersonām, kuras varētu turpināt attīstīt viesmīlības biznesu vai izmantot to citiem mērķiem,” pauž I. Sīpola. “Svarīgākais ir tas, ka viss, kas ir teritorijā, ir labā tehniskā stāvoklī. Tas nozīmē, ka nav vajadzīgi nekādi lieli remonti — var nākt iekšā un uzreiz turpināt darbu."
Viņa norāda, ka jau šobrīd ir novērojama interese par īpašumu. “Kas tieši tur nākotnē varētu attīstīties, to pagaidām vēl ir grūti prognozēt — iespējams, vieta turpinās darboties līdzīgā formātā, bet iespējams, tā tiks attīstīta vairāk privātām vajadzībām.”
LVM pārstāve uzsver, ka izsole ir iespēja šo vietu nodot nākamajam saimniekam. “Mēs redzam to kā iespēju nodot šo īpašumu nākamajam saimniekam, kurš varētu turpināt tā attīstību.”
“Ezernieki” saimnieko videi draudzīgi, ko apliecina arī Zaļais sertifikāts.