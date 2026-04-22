Mūžībā devusies Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas ilglaicīgā vēstures skolotāja Valda Indāne
95 gadu vecumā mūžībā devusies Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas ilglaicīgā vēstures skolotāja Valdas Indāne (1931-2026).
"2026. gada 21. aprīlī pārtrūcis vēstures skolotājas Valdas Indānes 95 gadus garais dzīves pavediens. Skolā pavadīts viss viņas aktīvais darba mūžs, jo darba gaitas 1954. gadā viņa uzsāka tobrīd Rīgas N. Draudziņas 7. vidusskolā, bet tās noslēdza 2009. gadā - tobrīd jau Natālijas Draudziņas ģimnāzijā," vietnē "Facebook" pauž izglītības iestāe. "Skolotāja izaudzinājusi 8 audzināmās klases, un vēsturi kopumā pie skolotājas Indānes mācījušies grūti aprēķināms skaits audzēkņu, reizēm pat vairākās paaudzēs."
"Skolotājai Indānei piemita talants stundās aizraut audzēkņus ne tikai ar savu stāstījumu, bet arī piesaistīt interesi vēsturei ar dažādām atjautīgām metodēm (kā var neieinteresēties par vēsturi, ja stundā, kurā tiek stāstīts par ledus laikmetu, ir iespēja rokās turēt …mamuta zobu!) un, par spīti ļoti smagiem likteņa pārbaudījumiem, saglabāt asu prātu, možu garu un labu humora izjūtu."
"Skolotāja Indāne bija arī tā, kas skolā ierosināja atjaunot tradīciju 14. decembrī svinēt skolas dibinātājas Natālijas Draudziņas dzimšanas dienu tā, kā to savās atmiņās ne reizi vien atcerējās viņas bijušās audzēknes – cienājot audzēkņus, skolotājus un darbiniekus ar tēju un cepumiem. Vēlāk viņa arī bija tā, kas skolas vēstures pamatkrājumu iedzīvināja skolas muzejā, kā arī uzsāka mērķtiecīgi paplašināt tajā pieejamo avotu un informācijas klāstu. Pēc tam, kad savas aktīvās darba gaitas viņa skolā beidza, skolotāja Indāne turpināja interesēties, kā skolas muzejs turpina savas gaitas, un neliedza savu padomu brīžos, kad tas bija vajadzīgs."
"Paldies, skolotāj! Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas muzeja vadītāja un Valdas Indānes pēdējās audzināmās klases audzēkne Laura Balode no 9. a," norādīts paziņojumā.