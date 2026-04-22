Oleksandrs Sirskis nosauc Krievijas ilgtermiņa mērķus karā ar Ukrainu
Oleksandrs Sirskis paziņojis, ka Krievijas okupanti turpina ofensīvu frontes līnijās un vēlas ieņemt ne tikai Ukrainas Doneckas apgabalu.
Krievijas okupācijas armija plāno ieņemt ne tikai Doneckas apgabalu, bet visu Ukrainu. Par to Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis rakstīja savā "Facebook" lapā.
Sirskis norādīja, ka Krievijas okupanti turpina ofensīvu frontē. Viņu galvenais mērķis ir pilnīga Doneckas apgabala ieņemšana. Tomēr Krievijas diktators Vladimirs Putins vēlas ieņemt visu Ukrainas teritoriju, ne tikai Donbasu. Reaģējot uz Krievijas agresiju, Ukrainas Aizsardzības spēki sistemātiski vājina Krievijas armijas spējas karot. Ukrainas bruņotie spēki apzināti iznīcina ienaidnieka resursus, loģistiku un militāro potenciālu.
Sirskis uzsvēra, ka Krievijas armijas resursi netiks ātri izsmelti. Vissarežģītākā situācija pašlaik ir frontes Pokrovskas un Kostjantiņivkas sektoros. Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba sniegto informāciju, vakar, 21. aprīlī, Krievijas okupanti Konstantiņivkas sektorā uzbruka Ukrainas po
21. aprīlī Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka Krievijas armija it kā ir pilnībā ieņēmusi šo apdzīvoto punktu. Ukrainas bruņotie spēki apgalvo, ka pilsētā turpinās kājnieku ieroču kaujas, lai gan atzīst, ka situācija tur ir saasinājusies. Ienaidnieks turpina uzbrukumus Zaporižjas apgabalā un gar administratīvo robežu ar Dnipropetrovskas apgabalu. 21. aprīlī Krievijas okupanti 15 reizes uzbruka Ukrainas bruņoto spēku pozīcijām Oleksandrivkas sektorā un 14 reizes Huļajpoles sektorā.
Krievu okupantu zaudējumi Ukrainā
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 22. aprīļa rītam sasnieguši 1 321 450 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1140 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 885 tankus, 24 436 bruņutransportierus, 40 516 lielgabalus un mīnmetējus, 1749 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1350 zenītartilērijas iekārtas, 435 lidmašīnas, 350 helikopterus, 251 489 bezpilota lidaparātus, 4549 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 90 925 automobili un autocisternu, kā arī 4132 specializētās tehnikas vienības.