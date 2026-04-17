Pavisam zaļi un svaigi zaļie salāti
Kamēr Latvijas dārzi vēl tikai mostas, veikalu plauktos jau var atrast diezgan daudz zaļumu, kas pie mums atceļojuši no valstīm ar siltāku klimatu. Gatavo un ēd!
Jauno kāpostu salāti ar zaļajiem zirnīšiem
Šos salātus var ēst vienus pašus vai ar grauzdētas maizes šķēli, tos var arī pasniegt kā piedevu gaļai.
20 minūtes
6 personām
Sastāvdaļas:
1 neliels jaunais kāposts
300 g saldētu zaļo zirnīšu
sauja jauno spinātu lapiņu
buntīte diļļu
4 ēdk. baltvīna etiķa
2 ēdk. olīveļļas
1 tējk. cukura
1 tējk. sāls
Gatavošana:
1. Zirnīšus tvaicē 10 minūtes vai 5 minūtes blanšē vārošā ūdenī. Nosusini un ļauj atdzist.
2. Kāpostu sarīvē ar ēveli vai smalki sagriez. Dilles sakapā.
3. Krūzē maisi etiķi ar sāli un cukuru, līdz tas izšķīst. Iekul eļļu, lai veidojas gludena mērce.
4. Liec bļodā kāpostus, spinātu lapiņas, dilles un zirnīšus. Pārlej ar mērci un izcilā.
Fenheļa un seleriju salāti
Šo salātu gatavošanai noderēs rīve, ko sauc par mandolīnu. Tai ir slīps un ļoti ass asmens, kā arī iespēja regulēt, cik plāni produktu sagriezt. Īpaši labi šie salāti garšo kā piedeva zivju ēdieniem.
10 minūtes
8 personām
Sastāvdaļas:
2 fenheļa galviņas
5 seleriju kāti
2 laimi
4 ēdk. olīveļļas
3 ēdk. kapātu maurloku
½ zaļā čili pāksts
sāls
Gatavošana:
1. Ar mandolīnu vai nazi sagriez fenheli un selerijas ļoti plānās ripās. Čili sagriez smalkās strēmelītēs. Liec dārzeņus bļodā.
2. Bļodas saturam pierīvē laima miziņu. Izspied no laimiem sulu un ielej nelielā bļodiņā, pievieno eļļu un sāli. Kul, līdz iegūsti viendabīgu mērci.
3. Uzkaisi sagrieztajiem dārzeņiem lociņus, pārlej ar mērci un rūpīgi samaisi.