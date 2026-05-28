Tuapsē turpinās katastrofa: atpūtnieki iznāk no jūras klāti ar mazutu
Krievijas Tuapsē pludmales ir pārvērtušās par tehnogēnas katastrofas zonu, ko apliecina jauni video, kas publicēti sociālajos tīklos.
Kamēr Krasnodaras apgabala varas iestādes plāno 1. jūnijā atkal atvērt Tuapses pludmales, pārdrošie krievu tūristi, kuri jau ir uzdrošinājušies izbaudīt vietējās jūras "tīrību" un dalīties savos iespaidos sociālajos tīklos, pierāda, ka reģionā turpinās tehnogēnā katastrofa. Soctīklos popularitāti izpelnījies video, kurā redzams, kā atpūtnieks iznirst no jūras gandrīz pilnībā klāts ar mazutu.
Video redzams atpūtnieks, kurš dusmīgs iznāk no jūras un neskopojas ar nenormētu leksiku. Vīrieša ķermenis ir klāts ar mazutu.To visu pavada video filmētājas smiekli.
"Kā tev jūra? Baltas smilti, saki?" smejoties jautā sieviete.
Kā zināms, pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumiem agresorvalsts naftas infrastruktūras produkti noplūda Tuapses upē un pēc tam izplatījās Melnajā jūrā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka ir savākti vairāk nekā 33 000 kubikmetru piesārņotas augsnes, apgalvojot, ka situācija it kā tiek "kontrolēta". Tomēr ekologiem ir atšķirīgs viedoklis.
Viņi ziņo, ka pilna mēroga piekrastes attīrīšana vēl nebūt nav pabeigta. Krievijas mediji jo īpaši citē ekologu Jevgēņiju Vitiško, kurš sacīja, ka galvenie darbi galvenokārt koncentrēti Tuapses centrālās pludmales zonā, savukārt lieli piekrastes posmi starp apdzīvotām vietām joprojām ir praktiski neiztīrīti.
Speciālistu novērtējumā piesārņotās krasta līnijas garums ir aptuveni 60 kilometri. Daļa naftas atkritumu joprojām atrodas ūdenī vai arī izklīdusi tajā. Vietējie iedzīvotāji bieži publicē sociālajos tīklos ziņas par jaunām mazuta noplūdēm krastā. Tikmēr viesnīcu, viesu namu un mini viesnīcu īpašnieki ziņo par problēmām ar rezervācijām vasaras sezonai.
Ukrainas droni naftas pārstrādes rūpnīcai un terminālim Tuapsē uzbruka 16. aprīlī, 20. aprīlī un 28. aprīlī, nodarot nopietnus postījumus. Atkārtots uzbrukums notika naktī uz 1. maiju. Lielākā daļa rezervuāru ir nodegusi, un ir bojāta arī infrastruktūra, kas paredzēta naftas pārkraušanai uz kuģiem.