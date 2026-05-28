Saldskābais gardums - Katiņas rabarbermaize
Lieliska recepte, ko esmu mantojusi no kādreizējās kolēģes. Nebaidies no sviesta! Pirmkārt, tas vairs nav tik dārgs, otrkārt, no šī daudzuma sanāk krietna plāts, un, izdalot to ar ēdāju skaitu, sviesta patēriņš izrādīsies gluži normāls. Vai arī vienreiz izmēģini, un tu sapratīsi, ka šī kūka ir katra sviesta grama vērta!
Māca Vecrīgas pusdienu vietas Spināti un sviests saimniece Ieva Salmane.
Kārtīga plāts: 40x35 cm
1 stunda
Sastāvdaļas
800 g rabarberu
6 olas
400 g sviesta
400 g cukura
340 g miltu
2 ēdk. cietes
1 tējk. sodas
1 tējk. vaniļas cukura
½ tējk. citronskābes
½ tējk. kanēļa
Gatavošana
1. Uzkarsē krāsni līdz 180 grādiem. Izklāj plāti ar cepamo papīru.
2. Sviestu puto ar 300 g cukura un olu dzeltenumiem. Atsevišķā bļodā iesijā miltus ar sodu, citronskābi, vaniļu un kanēli. Miltu maisījumu iejauc saputotajā sviestā. Mīklu liec uz plāts, pēc iespējas izlīdzini.
3. Rabarberus sagriez gabaliņos, apkaisi ar cieti un samaisi. Uzbirdini uz mīklas.
4. Olu baltumus puto ar 100 g cukura, līdz tie ir biezās, baltās putās. Klāj uz rabarberiem, mēģinot gaisīgo masu nesaplacināt.
5. Cep krāsnī aptuveni 30–40 minūtes. Pārbaudi, vai mīkla viducī izcepusies un virspuse ir gaiši brūna.
Ideja! Rabarberu vietā ņem zemenes, upenes, ābolus, ērkšķogas vai mellenes. Var arī miksēt dažādas ogas.