“Splendid Garden” atklāj vasaras sezonu ar franču kino un Brižitu Bardo
Trešdien, 27. maija vakarā, Rīgā tika atklāta kinoteātra "Splendid Palace" brīvdabas kino sezona "Splendid Garden". Šogad tā veltīta Francijas kino un sievietes tēlam.
Sezonas atklāšanas vakara centrā bija franču kino klasika – režisora Rožē Vadima debijas filma "Un Dievs radīja sievieti", kas aktrisi Brižitu Bardo padarīja par starptautisku zvaigzni. Francijas atmosfēras iedvesmotais sezonas atklāšanas vakars pulcēja kino, kultūras un vasaras dzīves baudītājus, kuri brīvdabas kino noskaņās baudīja mūziku, sarunas, īpaši veidotu vidi un kino zem klajām debesīm.
Sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā šogad "Splendid Garden" 35 brīvdabas kino seansos būs skatāmi Francijas kino klasikas un laikmetīgā kino darbi, kuru baudīšanu papildinās Francijas virtuve sadarbībā ar "Vīna Studija Splendid". Seansi norisināsies visas vasaras garumā zem zvaigžņotām debesīm kinoteātra priekšpagalmā, radot vidi, kurā kino kļūst par pieredzi - ne tikai skatāmu, bet arī sajūtamu.
"Kinoteātrim "Splendid Palace" pēdējais gads bijis īpaši nozīmīgs. Pēc renovācijas atklāta Straumes zāle, kā arī tas nupat iekļauts Eiropas Kinoakadēmijas Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā. Tas apliecina, ka kinoteātrim ir nozīmīga un simboliska nozīme Eiropas kino dzīvē un šī ir vieta, kuru ar īpašām rūpēm jāglabā un jāsargā. Arī "Splendid Garden" ir kļuvis par neatņemamu kinoteātra un mūsu galvaspilsētas vasaras kultūras tradīciju - notikumu, kur satiekamies, lai baudītu kino, īpašo gaisotni un vasaras sajūtu zem klajas debess," brīvdabas kino sezonas atklāšanas pasākumā sacīja SIA "Rīgas nami" valdes priekšsēdētājs Ojārs Valkers.
"Šīs vasaras filmu izlase veidota iedvesmojoties no aktrises Brižitas Bardo tēla, kas kino vēsturē līdzinās mazai estētiskai revolūcijai. Šovasar mēs godinām un pieminam Brižitas Bardo personību un aicinām ieskatīties arī citu franču kino zvaigžņu sejās. Katrīna Denēva, Izabella Ipēra, Korīne Maršāna, Anuka Emē neapšaubāmi ir ietekmējušas stilu, gaumi un vērtību sistēmu," atzīmēja kinoteātra "Splendid Palace" mākslinieciskā vadītāja Daira Āboliņa.
"Splendid Garden" vasaras repertuārs:
- Un Dievs radīja sievieti (Un dieu... créa la femme), režisors Rožē Vadims, 1956. gads
- 8 sievietes (8 femmes), režisors Fransuā Ozons, 2002. gads
- Kleo no 5 līdz 7 (Cleo de 5 a 7), režisore Anjēze Varda, 1962. gads
- Vīrietis un sieviete (Un homme et une femme), režisors Klods Lelušs, 1966. gads
- Pasaulē bagātākā sieviete (La Femme la plus riche du monde), režisors Tjerī Klifā, 2025. gads.
"Splendid Garden" norisi atbalsta Francijas institūts Latvijā, X TAXI, "Vīna Studija Splendid" un Crème de la Crème.